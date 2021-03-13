Наш уровень - вторая лига. И это неплохо 

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 89' Ноттингем Форе 1 Рединг 1 П1 3.80 Х 3.50 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 87' Уиком Уондерер 1 Престон Норт Э 0 П1 1.12 Х 8.20 П2 26.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 88' Куинз Парк Рей 0 Хаддерсфилд Та 1
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 87' Дерби Каунти 0 Миллуолл 1 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 88' Кардифф Сити 1 Уотфорд 1 П1 2.14 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 88' Мидлсбро 2 Сток Сити 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90+2' Бирмингем Сити 0 Бристоль Сити 3 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.46
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 90' Борнмут 2 Барнсли 3 П1 4.10 Х 3.60 П2 1.88
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 90+1' Кристал Пэлас 1 Вест Бромвич А 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 87' Милтон-Кинс До 2 Аккрингтон Стэ 2 П1 6.50 Х 1.20 П2 9.30
Англия - Первая лига 2-й тайм, 87' Донкастер Рове 0 Нортгемптон Та 0 П1 8.60 Х 1.11 П2 11.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 88' Бристоль Ровер 0 Уимблдон 0 П1 7.30 Х 1.14 П2 11.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 89' Линкольн Сити 1 Рочдейл 2 П1 31.0 Х 9.20 П2 1.07
Англия - Первая лига 2-й тайм, 88' Ипсвич Таун 1 Плимут Аргайл 0 П1 1.06 Х 10.0 П2 31.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 88' Халл Сити 2 Оксфорд Юнайте 0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 89' Кру Александра 0 Бёртон Альбион 3
Англия - Первая лига 2-й тайм, 89' Чарльтон Атлет 1 Шрусбери Таун 1 П1 8.60 Х 1.08 П2 15.0
Англия - Первая лига 2-й тайм, 89' Блэкпул 0 Флитвуд Таун 0 П1 11.0 Х 1.07 П2 13.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 89' Салернитана 0 Козенца 0
Испания - Примера 2-й тайм, 75' Реал Мадрид 1 Эльче 1 П1 2.10 Х 3.80 П2 3.40
Португалия - Примейра 2-й тайм, 56' Фаренсе 0 Белененсеш 0 П1 2.95 Х 2.15 П2 4.10
Франция - Лига 1 перерыв Марсель 1 Брест 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 11.0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 45+1' Динамо М 1 Спартак М 1 П1 3.80 Х 2.75 П2 2.45
Турция - Суперлига 1-й тайм, 45+3' Кайсериспор 0 Галатасарай 1 П1 18.0 Х 7.00 П2 1.17
Италия - Серия А 20:00 Беневенто 0 Фиорентина 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Ратиофарм Ульм 0
Германия - Бундеслига 20:00 Фрапорт Скайла 0 Гисен 46-е 0
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Эмполи 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.14
Турция - Суперлига 20:00 Дарушшафака 0 Орманспор 0
Англия - Премьер-лига 20:30 Эвертон 0 Бёрнли 0 П1 7.80 Х 5.10 П2 1.37
Наш уровень - вторая лига. И это неплохо 
13 марта 18:27
автор: Олег Чикирис

Наш уровень - вторая лига. И это неплохо 

Француз Фийон-Майе и стартовал первым, и первым пришел на финиш в гонке преследования. 

Российские биатлонисты в пасьюте выступили достойно. Матвей Елисеев ушел на дистанцию 16-м в 49 секундах за лидером, Александр Логинов - 17-м в 50-ти секундах. Дальше: Эдуард Латыпов - 25-й и минута семь, Евгений Гараничев - 30-й и минута 22, наконец, Карим Халили - 38-й и минута 44.

Положительные моменты по итогам гонки преследования:

1. Елисеев, Латыпов и Халили улучшили свои результаты - на финише они заняли места выше, чем были у них на старте (Логинов остался при своих, Гараничев опустился в итоговой таблице результатов).

2. Елисеев и Халили оказались в четверке лучших стрелков: вместе с Эмильеном Жакленом и Яковом Факом они допустили всего по одному промаху на четырех рубежах.

3. Помимо отличной стрельбы, Елисеев вновь избежал провала на последнем круге. Жаль, конечно, что это случилось лишь под занавес сезона, но все равно хорошо.

4. Тот же Елисеев финишировал в первой десятке, что по нынешним временам очень здорово.

5. 22-летний Халили скакнул аж на 16 (!) мест вверх по сравнению со спринтом. Надо сказать, что молодой биатлонист проводит весьма неплохой сезон. Следующий год станет во многом определяющим (к тому же - и олимпийским). Нужен шаг вперед. Не на месте, не в сторону, а именно вперед. Очень много будет зависеть от межсезонья. Надеюсь, большую его часть Карим, равно как и остальные кандидаты в первую команду, проведут все вместе, а принцип «каждый сам за себя» останется в прошлом.

Сильно отрицательных моментов по итогам пасьюта нет. Черепаший ход Гараничева к таковым относить смысла нет. Евгений весь сезон передвигается по трассе, как будто занимается в группе здоровья. Но что имеем, то имеем. Остальные - еще хуже. Переиначивая известную поговорку: не стреляйте в биатлониста, он бегает, как может.

Если сравнивать с женской сборной, то мужчины вообще выступают в Нове-Место феноменально, пусть кроме серебра эстафеты на первом чешском этапе ничего и не выиграли. Если же сравнивать россиян с другими сборными, то очевидно, что они выступают во второй лиге (есть и третья, и четвертая и т.д.). Вместе с ними - итальянцы и немцы, чехи и словенцы. Их удел борьба за Топ-10 и цветы, иногда - за медали. В первой (или высшей, как хотите) - норвежцы, французы и примкнувшие к ним шведы.

Как доказательство, в сегодняшней гонке преследования в первой дюжине - пять норвежцев и четыре француза. И такое положение - норма. То что Елисеев сумел выступить на уровне Гигонна и Дестье, Дале и Кристиансена - это здорово. Это наш нынешний уровень. До братьев Бё и Легрейда, Фийона-Майе и Жаклена - далеко. Это надо принять, как данность, и начать поступательное движение вверх. В высшую лигу. Туда, где когда-то наше место никто даже не думал ставить под сомнение.

Общий зачет Кубка мира

1 Йоханнес Бе (Норвегия) – 1011

2 Стурла Легрейд (Норвегия) - 986

3 Кентен Фийон-Майе (Франция) – 872

4 Тарьей Бе (Норвегия) - 855

5 Йоханнес Дале (Норвегия) – 809

…15. Александр Логинов (Россия) – 517

…20. Матвей Елисеев (Россия) – 418

…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 396

…34. Евгений Гараничев (Россия) – 181

…42. Карим Халили (Россия) - 111

Расписание до конца этапа

13 марта, суббота

19.3 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины

14 марта, воскресенье

12.25. Смешанная эстафета 4х6 км

15.45. Одиночная смешанная эстафета

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Нью-Йорк Рейнджерс" пополнит ещё один российский нападающийИлья Самсонов сделал первый голевой пас в НХЛМедработник сборной Норвегии прокомментировал слова ВяльбеЛыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьянойЭта красотка так хороша, что вам даже и не снилосьПутин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову
Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.
Роднина рада, Валуев возмущен, Лещенко призывает схитрить. Мнения о запрете «Катюши»
CAS отказал России в просьбе использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Известные люди отреагировали на это по-разному.
«Сюрприз!» — вопил американский комментатор. Как Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ (видео)
Три шайбы Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной» (4:0) в памятном для российского хоккея матче НХЛ.
«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
СКА завязнет в серии с «Динамо», ЦСКА ждут проблемы с «Локо». Полуфиналы Запада
"Плеймейкер" представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
«Зенит» победит 2:0, у «Локо» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева на матчи в Питере и Черкизове
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», которые пройдут 13 и 14 марта.
Казус Жиго — Фомина. Как «Спартак» нагнетает истерику перед дерби
В субботу 13 марта в Российской Премьер-Лиге огненное дерби «Динамо» - «Спартак». За хозяев все-таки сыграет амнистированный Даниил Фомин, а вот защитника гостей Самюэля Жиго КДК РФС не простил.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика