Наш уровень - вторая лига. И это неплохо 

3. Помимо отличной стрельбы, Елисеев вновь избежал провала на последнем круге. Жаль, конечно, что это случилось лишь под занавес сезона, но все равно хорошо.

2. Елисеев и Халили оказались в четверке лучших стрелков: вместе с Эмильеном Жакленом и Яковом Факом они допустили всего по одному промаху на четырех рубежах.

1. Елисеев, Латыпов и Халили улучшили свои результаты - на финише они заняли места выше, чем были у них на старте (Логинов остался при своих, Гараничев опустился в итоговой таблице результатов).

Российские биатлонисты в пасьюте выступили достойно. Матвей Елисеев ушел на дистанцию 16-м в 49 секундах за лидером, Александр Логинов - 17-м в 50-ти секундах. Дальше: Эдуард Латыпов - 25-й и минута семь, Евгений Гараничев - 30-й и минута 22, наконец, Карим Халили - 38-й и минута 44.

4. Тот же Елисеев финишировал в первой десятке, что по нынешним временам очень здорово.

5. 22-летний Халили скакнул аж на 16 (!) мест вверх по сравнению со спринтом. Надо сказать, что молодой биатлонист проводит весьма неплохой сезон. Следующий год станет во многом определяющим (к тому же - и олимпийским). Нужен шаг вперед. Не на месте, не в сторону, а именно вперед. Очень много будет зависеть от межсезонья. Надеюсь, большую его часть Карим, равно как и остальные кандидаты в первую команду, проведут все вместе, а принцип «каждый сам за себя» останется в прошлом.

Сильно отрицательных моментов по итогам пасьюта нет. Черепаший ход Гараничева к таковым относить смысла нет. Евгений весь сезон передвигается по трассе, как будто занимается в группе здоровья. Но что имеем, то имеем. Остальные - еще хуже. Переиначивая известную поговорку: не стреляйте в биатлониста, он бегает, как может.

Если сравнивать с женской сборной, то мужчины вообще выступают в Нове-Место феноменально, пусть кроме серебра эстафеты на первом чешском этапе ничего и не выиграли. Если же сравнивать россиян с другими сборными, то очевидно, что они выступают во второй лиге (есть и третья, и четвертая и т.д.). Вместе с ними - итальянцы и немцы, чехи и словенцы. Их удел борьба за Топ-10 и цветы, иногда - за медали. В первой (или высшей, как хотите) - норвежцы, французы и примкнувшие к ним шведы.

Как доказательство, в сегодняшней гонке преследования в первой дюжине - пять норвежцев и четыре француза. И такое положение - норма. То что Елисеев сумел выступить на уровне Гигонна и Дестье, Дале и Кристиансена - это здорово. Это наш нынешний уровень. До братьев Бё и Легрейда, Фийона-Майе и Жаклена - далеко. Это надо принять, как данность, и начать поступательное движение вверх. В высшую лигу. Туда, где когда-то наше место никто даже не думал ставить под сомнение.

Общий зачет Кубка мира

1 Йоханнес Бе (Норвегия) – 1011

2 Стурла Легрейд (Норвегия) - 986

3 Кентен Фийон-Майе (Франция) – 872

4 Тарьей Бе (Норвегия) - 855

5 Йоханнес Дале (Норвегия) – 809

…15. Александр Логинов (Россия) – 517

…20. Матвей Елисеев (Россия) – 418

…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 396

…34. Евгений Гараничев (Россия) – 181

…42. Карим Халили (Россия) - 111

Расписание до конца этапа

13 марта, суббота

19.3 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины

14 марта, воскресенье

12.25. Смешанная эстафета 4х6 км

15.45. Одиночная смешанная эстафета