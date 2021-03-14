Одна Кайшева в биатлоне не воин. Россия - седьмая в смешанной эстафете

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 3-я четверть Тюрк Телеком 36 Галатасарай 46
Турция - Суперлига 1-й тайм, 32' Анкарагюджю 1 Гёзтепе 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 6.00
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 2' Уфа 0 Рубин 0 П1 3.80 Х 3.10 П2 2.22
Италия - Серия А 14:30 Болонья 0 Сампдория 0 П1 2.30 Х 3.40 П2 3.40
Англия - Премьер-лига 15:00 Саутгемптон 0 Брайтон энд Хо 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.44
Франция - Лига 1 15:00 Ним 0 Монпелье 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 2.00
Турция - Суперлига 15:15 Анадолу Эфес 0 Газиантеп 0
Англия - Чемпионшип 15:15 Шеффилд Уэнсде 0 Норвич Сити 0 П1 6.50 Х 4.20 П2 1.55
Германия - Бундеслига 15:30 Байер 0 Арминия 0 П1 1.39 Х 5.20 П2 8.10
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Карлсруэ 0 Айнтрахт Б 0 П1 1.84 Х 3.70 П2 4.30
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Нюрнберг 0 Оснабрюк 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.40
Турция - Суперлига 16:00 Газишехир 0 Денизлиспор 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 4.10
Испания - Примера 16:00 Сельта 0 Атлетик Б 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.70
Турция - Суперлига 16:00 Эрзурумспор 0 Трабзонспор 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.23
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 Краснодар 0 П1 27.0 Х 9.40 П2 1.12
Франция - Лига 1 17:00 Ланс 0 Метц 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.60
Германия - Бундеслига 17:00 Лёвен Брауншве 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Бордо 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Германия - Бундеслига 17:00 Крайльсхайм Ме 0 Людвигсбург 0
Германия - Бундеслига 17:00 Альба 0 Гёттинген 0
Франция - Лига 1 17:00 Лорьян 0 Ницца 0 П1 2.42 Х 3.30 П2 3.10
Италия - Серия А 17:00 Парма 0 Рома 0 П1 5.70 Х 4.20 П2 1.63
Италия - Серия А 17:00 Торино 0 Интер М 0 П1 2.85 Х 3.40 П2 2.55
Англия - Премьер-лига 17:00 Лестер Сити 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 2.75 Х 3.60 П2 2.43
Франция - Лига 1 17:00 Ренн 0 Страсбург 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.70
Германия - Бундеслига 17:30 РБ Лейпциг 0 Айнтрахт Ф 0 П1 1.80 Х 3.90 П2 4.50
Турция - Суперлига 17:30 Бююкчекмедже 0 Бурсаспор 0
Португалия - Примейра 18:00 Морейренсе 0 Риу Аве 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.40
Испания - Примера 18:15 Гранада 0 Реал Сосьедад 0 П1 5.70 Х 4.10 П2 1.65
Россия - Премьер-Лига 19:00 Локомотив М 0 Сочи 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.60
Одна Кайшева в биатлоне не воин. Россия - седьмая в смешанной эстафете
14 марта 13:47
автор: Олег Чикирис

Одна Кайшева в биатлоне не воин. Россия - седьмая в смешанной эстафете

Пять промахов на «стойке» Александра Логинова не позволили команде бороться за медаль в смешанной эстафете.

Сборная России сегодня выставила почти традиционный состав: компанию Ульяне Кайшевой, Александру Логинову и Эдуарду Латыпову на этот раз составила Ирина Казакевич. Проверенный боец Светлана Миронова после провалов в последних гонках попросила ее не ставить на смешанную эстафету.

Первый этап. Ульяна Кайшева

Ульяна не раз говорила, что бежать на первом этапе ей неудобно, поскольку здесь невозмоно следовать своей тактике, а приходится подстраиваться под скорость пелотона. Однако выбора у тренеров не было. Да и нет ничего плохого, если у Кайшевой будет разнообразие в тактике, хотя бы еще один вариант. Его Ульяна с успехом и опробовала: со старта россиянка приклеилась за Тириль Экхофф и, по возможности, старалась ее не отпускать.

Тем временем за спиной дуэта лидеров происходили драматические события. Практически на старте Анаис Шевалье-Буше упала и сломала палку. Пока тренер ее догнал и передал инвентарь, француженка уже была последней. Погодные условия в Нове Место в воскресенье были совсем непростые - снег с дождем. Возможно это сказалось чуть позже, когда на спуске белоруска Ирина Кривко споткнулась, потеряла равновесие и тоже упала.

На первую стрельбу Кайшева пришла второй, ушла также второй. При этом другие претенденты на медали - шведка и немка - промахнулись по три раза. Перед «стойкой» Экхофф начала нагнетать темп, что на ее стрельбе никак не сказалось. Точна была и Ульяна. На трассу она ушла в 14 секундах за великолепной норвежкой, на финиш прибежала по-прежнему второй - в 27-ми. По нынешним реалиям - это блестящий результат. Лучший. Среди землян.

Второй этап. Ирина Казакевич

Ирина приняла старт почти одновременно с Доротеей Вирер, а сразу за ними - француженка Жюстин Бреза-Буше (ее полуоднофамилица Шевалье-Буше, несмотря на досадное падение на старте, блестяще провела свой этап). На «лежке» вся лидирующая четверка дружно допустила по одному промаху. Многое должно было определиться на «стойке», где Казакевич не сильна. Что и подтвердила стрельба: норвежка Ройселанн отстреляла чисто, Вирер совершила один промах, Бреза-Буше - два, а Казакевич...

Казакевич ушла на круг. Ирина заметно нервничала и справиться со стрельбой не смогла. Как следствие, не справилась с этапом. И, тем не менее, не стоит вешать на нее всех чешских собак. Считаю, что тренеры все равно были правы, доверив 23-летней спортсменке выступить в эстафете. Если не сейчас, то когда? Вот если и дальше так будет продолжаться (не раз и не два), значит она не эстафетный боец. Но пока кредит доверия еще не исчерпан совершенно.

Третий этап. Александр Логинов

Казакевич передала эстафету восьмой, уступая лидеру 1.42. Тем не менее, ничего кроме золота еще не было потеряно. После «лежки» в этом мнении можно было только урепиться: Александр Логинов стрелял блестяще, в то время как француз Симон Дестье ушел на круг. Отставание россиян от второго места сократилось до полуминуты. Казалось, что вся борьба впереди. Но...

Оказалось, что это только казалось. Надежда жила всего несколько минут пока Логинов бежал второй круг. На «стойке» боги биатлона дружно отвернулись от него и сборной России. Пять (!) промахов экс-лидера команды поставили жирный крест на шансах выиграть хоть что-то.

Четвертый этап. Эдуард Латыпов

Никаких турнирных задач на своем этапе Латыпов уже не преследовал (»спасибо» Логинову). Чисто отстрелял на «лежке», два раза смазал на «стойке», ушел на этап девятым, финишировал седьмым. Как-то оценить его выступление сложно. А вот оценить всю команду можно - очередной «неуд». Вы, наверное, уже сбились со счета, какой он уже в этом провальном сезоне.

А победили, само собой, норвежцы. Второе место у Италии, на третьем - шведы.

Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место (Чехия)

Смешанная эстафета 4х6 км

Сборная России по этапам

Зачет Кубка наций

Женщины

1. Норвегия – 7069

2. Швеция – 6973

3. Германия – 6865

4. Франция – 6820

5. Россия – 6263

6. Белоруссия – 6217

7. Украина – 6078

8. Австрия – 5918

9. Италия - 5831

Мужчины

1. Норвегия – 7849

2. Франция – 7108

3. Германия – 6794

4. Россия – 6675

5. Швеция – 6554

6. Италия – 5829

7. Австрия – 5793

8. Украина – 5328

9. Белоруссия - 5253

Расписание до конца этапа

14 марта, воскресенье

15.45 (мск). Одиночная смешанная эстафета

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Никита Кучеров вернулся к тренировкам после тяжёлой травмыАлександр Большунов стал победителем масс-старта на 15 км в Энгадине"Каролина" победила "Нэшвилл", у Свечникова две голевых передачиФотографии Туктамышевой, не попавшие в журнал MaximФигуристка шокировала сеть голыми снимкамиСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Нью-Йорку дали Хлебушка и зрелищ. Панарин бьет «медведей», а не девушек (видео)
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметил свое возвращение на лед после скандала голевой передачей в победном матче с "Бостоном" (4:0).
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову
Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.
Роднина рада, Валуев возмущен, Лещенко призывает схитрить. Мнения о запрете «Катюши»
CAS отказал России в просьбе использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Известные люди отреагировали на это по-разному.
«Сюрприз!» — вопил американский комментатор. Как Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ (видео)
Три шайбы Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной» (4:0) в памятном для российского хоккея матче НХЛ.
«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
СКА завязнет в серии с «Динамо», ЦСКА ждут проблемы с «Локо». Полуфиналы Запада
"Плеймейкер" представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
«Зенит» победит 2:0, у «Локо» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева на матчи в Питере и Черкизове
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», которые пройдут 13 и 14 марта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика