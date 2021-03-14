Одна Кайшева в биатлоне не воин. Россия - седьмая в смешанной эстафете

Сборная России сегодня выставила почти традиционный состав: компанию Ульяне Кайшевой, Александру Логинову и Эдуарду Латыпову на этот раз составила Ирина Казакевич. Проверенный боец Светлана Миронова после провалов в последних гонках попросила ее не ставить на смешанную эстафету.
Первый этап. Ульяна Кайшева
Ульяна не раз говорила, что бежать на первом этапе ей неудобно, поскольку здесь невозмоно следовать своей тактике, а приходится подстраиваться под скорость пелотона. Однако выбора у тренеров не было. Да и нет ничего плохого, если у Кайшевой будет разнообразие в тактике, хотя бы еще один вариант. Его Ульяна с успехом и опробовала: со старта россиянка приклеилась за Тириль Экхофф и, по возможности, старалась ее не отпускать.
Тем временем за спиной дуэта лидеров происходили драматические события. Практически на старте Анаис Шевалье-Буше упала и сломала палку. Пока тренер ее догнал и передал инвентарь, француженка уже была последней. Погодные условия в Нове Место в воскресенье были совсем непростые - снег с дождем. Возможно это сказалось чуть позже, когда на спуске белоруска Ирина Кривко споткнулась, потеряла равновесие и тоже упала.
На первую стрельбу Кайшева пришла второй, ушла также второй. При этом другие претенденты на медали - шведка и немка - промахнулись по три раза. Перед «стойкой» Экхофф начала нагнетать темп, что на ее стрельбе никак не сказалось. Точна была и Ульяна. На трассу она ушла в 14 секундах за великолепной норвежкой, на финиш прибежала по-прежнему второй - в 27-ми. По нынешним реалиям - это блестящий результат. Лучший. Среди землян.
Второй этап. Ирина Казакевич
Ирина приняла старт почти одновременно с Доротеей Вирер, а сразу за ними - француженка Жюстин Бреза-Буше (ее полуоднофамилица Шевалье-Буше, несмотря на досадное падение на старте, блестяще провела свой этап). На «лежке» вся лидирующая четверка дружно допустила по одному промаху. Многое должно было определиться на «стойке», где Казакевич не сильна. Что и подтвердила стрельба: норвежка Ройселанн отстреляла чисто, Вирер совершила один промах, Бреза-Буше - два, а Казакевич...
Казакевич ушла на круг. Ирина заметно нервничала и справиться со стрельбой не смогла. Как следствие, не справилась с этапом. И, тем не менее, не стоит вешать на нее всех чешских собак. Считаю, что тренеры все равно были правы, доверив 23-летней спортсменке выступить в эстафете. Если не сейчас, то когда? Вот если и дальше так будет продолжаться (не раз и не два), значит она не эстафетный боец. Но пока кредит доверия еще не исчерпан совершенно.
Третий этап. Александр Логинов
Казакевич передала эстафету восьмой, уступая лидеру 1.42. Тем не менее, ничего кроме золота еще не было потеряно. После «лежки» в этом мнении можно было только урепиться: Александр Логинов стрелял блестяще, в то время как француз Симон Дестье ушел на круг. Отставание россиян от второго места сократилось до полуминуты. Казалось, что вся борьба впереди. Но...
Оказалось, что это только казалось. Надежда жила всего несколько минут пока Логинов бежал второй круг. На «стойке» боги биатлона дружно отвернулись от него и сборной России. Пять (!) промахов экс-лидера команды поставили жирный крест на шансах выиграть хоть что-то.
Четвертый этап. Эдуард Латыпов
Никаких турнирных задач на своем этапе Латыпов уже не преследовал (»спасибо» Логинову). Чисто отстрелял на «лежке», два раза смазал на «стойке», ушел на этап девятым, финишировал седьмым. Как-то оценить его выступление сложно. А вот оценить всю команду можно - очередной «неуд». Вы, наверное, уже сбились со счета, какой он уже в этом провальном сезоне.
А победили, само собой, норвежцы. Второе место у Италии, на третьем - шведы.
Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место (Чехия)
Смешанная эстафета 4х6 км
Сборная России по этапам
Зачет Кубка наций
Женщины
1. Норвегия – 7069
2. Швеция – 6973
3. Германия – 6865
4. Франция – 6820
5. Россия – 6263
6. Белоруссия – 6217
7. Украина – 6078
8. Австрия – 5918
9. Италия - 5831
Мужчины
1. Норвегия – 7849
2. Франция – 7108
3. Германия – 6794
4. Россия – 6675
5. Швеция – 6554
6. Италия – 5829
7. Австрия – 5793
8. Украина – 5328
9. Белоруссия - 5253
Расписание до конца этапа
14 марта, воскресенье
15.45 (мск). Одиночная смешанная эстафета