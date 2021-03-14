Одна Кайшева в биатлоне не воин. Россия - седьмая в смешанной эстафете

Сборная России сегодня выставила почти традиционный состав: компанию Ульяне Кайшевой, Александру Логинову и Эдуарду Латыпову на этот раз составила Ирина Казакевич. Проверенный боец Светлана Миронова после провалов в последних гонках попросила ее не ставить на смешанную эстафету.

Первый этап. Ульяна Кайшева

Ульяна не раз говорила, что бежать на первом этапе ей неудобно, поскольку здесь невозмоно следовать своей тактике, а приходится подстраиваться под скорость пелотона. Однако выбора у тренеров не было. Да и нет ничего плохого, если у Кайшевой будет разнообразие в тактике, хотя бы еще один вариант. Его Ульяна с успехом и опробовала: со старта россиянка приклеилась за Тириль Экхофф и, по возможности, старалась ее не отпускать.

Тем временем за спиной дуэта лидеров происходили драматические события. Практически на старте Анаис Шевалье-Буше упала и сломала палку. Пока тренер ее догнал и передал инвентарь, француженка уже была последней. Погодные условия в Нове Место в воскресенье были совсем непростые - снег с дождем. Возможно это сказалось чуть позже, когда на спуске белоруска Ирина Кривко споткнулась, потеряла равновесие и тоже упала.

На первую стрельбу Кайшева пришла второй, ушла также второй. При этом другие претенденты на медали - шведка и немка - промахнулись по три раза. Перед «стойкой» Экхофф начала нагнетать темп, что на ее стрельбе никак не сказалось. Точна была и Ульяна. На трассу она ушла в 14 секундах за великолепной норвежкой, на финиш прибежала по-прежнему второй - в 27-ми. По нынешним реалиям - это блестящий результат. Лучший. Среди землян.