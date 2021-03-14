Не самое плохое место. Куклина и Елисеев – пятые в сингл-миксте

БЕЗ ОСОБЫХ НАДЕЖД

Собственно, мы на нее особо и не рассчитывали. После полнейшего провала в спринте, пасьютах и обычной смешанной эстафете (три штрафных круга, из них два – у Логинова!), надеяться на то, что Матвей Елисеев и Лариса Куклина попадут на подиум в сингл-миксте, было сложно. Правда, именно форма Матвея казалась не такой уж плохой – все-таки, в гонке преследования он был в топ-10. И его десятая позиция стала лучшей для всей сборной по ходу этого уик-энда (но не лучшей за все старты в Нове Место – в прошлые выходные наша мужская четверка взяла серебро). Впрочем, в сравнении с другими командами мы фаворитами все равно не казались.

- Эта дисциплина требует специальной подготовки, а у нас ее фактически не было, - признается в эфире «Матч ТВ» старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. Уже потом, после гонки. – Не знаю, готовятся ли шведы, норвежцы, или просто делают как мы – ставят лучших и быстрых стрелков. Но я убежден, что за счет особых тренировок в сингл-миксте можно много отыграть. Тем более, через цикл его наверняка сделают включат в программу Олимпийских игр.

Если и так, то пора начинать. Чем раньше, тем лучше! Потому что принцип «ставим просто лучших стрелков» в случае с нами, как оказалось, не работает.

ПОЧТИ МИНУТА ОТ АМЕРИКАНЦЕВ

Это при том, что отстрелялась команда неплохо! Лариса Куклина уже на первом рубеже работает на ноль и остается в группе лидеров с небольшим отставанием от Норвегии, Швеции и – внезапно! – США. Но с каждым километром все заметнее, что нехватка скорости – критическая. Круг короткий, всего 1,5 км, но даже на этой дистанции Лариса успевает проиграть по 10-15 секунд. Да и точность тоже подводит – уже на первой стойке приходит брать два доппатрона.

У Елисеева ситуация аналогичная. На рубежах работает бодро и четко. Ногами – откровенно уступает соперникам. Точность стрельбы позволяет держаться не только в топ-10, но временами и в топ-5. А вот приблизиться к тройке призеров совсем не выходит. Да и соперники, признаем честно, не сильно-то помогают. Но если преимущество Швеции и Норвегии при прочих равных (по количеству незакрытых мишеней) нас не удивляет – там, все-таки, бегут Стурла Легрейд, Ингрид Тандервольд, Себастьян Самюэльссон и Лина Перссон, то как быть с тем, что даже США с теми же семью промахами, как у России, на финише заметно впереди? Сьюзан Данкли и Шон Доэрти (согласитесь – те еще суперзвезды!) чисто ногами (ну и немного – скоростью самой стрельбы) в итоге привезли Куклиной с Елисеевым почти 50 секунд! Напомним – на довольно короткой дистанции.