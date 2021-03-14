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Не самое плохое место. Куклина и Елисеев – пятые в сингл-миксте
14 марта 17:43
автор: Николай Мысин

Не самое плохое место. Куклина и Елисеев – пятые в сингл-миксте

Последняя гонка в Нове Место стала лучшей для российской команды на девятом этапе Кубка мира. Но все равно не принесла медали.

БЕЗ ОСОБЫХ НАДЕЖД

Собственно, мы на нее особо и не рассчитывали. После полнейшего провала в спринте, пасьютах и обычной смешанной эстафете (три штрафных круга, из них два – у Логинова!), надеяться на то, что Матвей Елисеев и Лариса Куклина попадут на подиум в сингл-миксте, было сложно. Правда, именно форма Матвея казалась не такой уж плохой – все-таки, в гонке преследования он был в топ-10. И его десятая позиция стала лучшей для всей сборной по ходу этого уик-энда (но не лучшей за все старты в Нове Место – в прошлые выходные наша мужская четверка взяла серебро). Впрочем, в сравнении с другими командами мы фаворитами все равно не казались.

- Эта дисциплина требует специальной подготовки, а у нас ее фактически не было, - признается в эфире «Матч ТВ» старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. Уже потом, после гонки. – Не знаю, готовятся ли шведы, норвежцы, или просто делают как мы – ставят лучших и быстрых стрелков. Но я убежден, что за счет особых тренировок в сингл-миксте можно много отыграть. Тем более, через цикл его наверняка сделают включат в программу Олимпийских игр.

Если и так, то пора начинать. Чем раньше, тем лучше! Потому что принцип «ставим просто лучших стрелков» в случае с нами, как оказалось, не работает.

ПОЧТИ МИНУТА ОТ АМЕРИКАНЦЕВ

Это при том, что отстрелялась команда неплохо! Лариса Куклина уже на первом рубеже работает на ноль и остается в группе лидеров с небольшим отставанием от Норвегии, Швеции и – внезапно! – США. Но с каждым километром все заметнее, что нехватка скорости – критическая. Круг короткий, всего 1,5 км, но даже на этой дистанции Лариса успевает проиграть по 10-15 секунд. Да и точность тоже подводит – уже на первой стойке приходит брать два доппатрона.

У Елисеева ситуация аналогичная. На рубежах работает бодро и четко. Ногами – откровенно уступает соперникам. Точность стрельбы позволяет держаться не только в топ-10, но временами и в топ-5. А вот приблизиться к тройке призеров совсем не выходит. Да и соперники, признаем честно, не сильно-то помогают. Но если преимущество Швеции и Норвегии при прочих равных (по количеству незакрытых мишеней) нас не удивляет – там, все-таки, бегут Стурла Легрейд, Ингрид Тандервольд, Себастьян Самюэльссон и Лина Перссон, то как быть с тем, что даже США с теми же семью промахами, как у России, на финише заметно впереди? Сьюзан Данкли и Шон Доэрти (согласитесь – те еще суперзвезды!) чисто ногами (ну и немного – скоростью самой стрельбы) в итоге привезли Куклиной с Елисеевым почти 50 секунд! Напомним – на довольно короткой дистанции.

Так что тут как посмотреть. Вроде, нет медали – обидно. А вроде, пятое место при такой скорости – вполне себе достойные результат!

Явный потолок этой российской команды.

Кубок мира. 9-й этап. Нове-Место (Чехия)
Одиночная смешанная эстафета 3х3+4,5 км

Сборная России по этапам

Зачет Кубка наций
Женщины

1. Норвегия – 7069

2. Швеция – 6988

3. Германия – 6865

4. Франция – 6820

5. Россия – 6263

6. Белоруссия – 6217

7. Украина – 6078

8. Австрия – 5918

9. Италия - 5831

Мужчины

1. Норвегия – 7849

2. Франция – 7108

3. Германия – 6794

4. Россия – 6675

5. Швеция – 6584

6. Италия – 5829

7. Австрия – 5793

8. Украина – 5328

9. Белоруссия - 5253

источник: «Советский спорт»
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