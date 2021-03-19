Нормально, Евгений! Гараничев – 11-й в спринте в Эстерсунде

Кубок мира завершается так, как мы и думали – очередным беззубым выступлением нашей сборной.

В принципе, все не так плохо. Серьезно – Евгений Гараничев, чье присутствие в главной команде на протяжении всех последних месяцев не раз вызывало сомнения, сумел подтвердить свой класс, едва не пробившись в топ-10. Даже стартуя в заключительной группе, когда снег в Эстерсунде валил полным ходом, заметно осложняя жизнь гонщикам на трассе, ветеран сборной сумел не только избежать промахов, но и достаточно уверенно пройти все 10 км! Итог – 11-е место. На фоне девушек – вполне себе успех (в аналогичном женском спринте лучшей из наших была Ульяна Кайшева – она стала 16-й). С другой стороны – больше минуты отставания от лидера… Даже с поправкой на упомянутый снег – это много.

И, что особенно обидно, это все равно предсказуемо.

Ведь остальные россияне (за исключением одного) смотрелись либо так же, либо значительно хуже. Да даже Александр Логинов, хоть и признавший, что проблемы с коленом его не тревожат (хотя в Нове Место заметно сказались на скорости), шел по трассе почти что пешком. Чисто ходом лидер команды 4 секунды проиграл тому же Евгению. С учетом промаха на стойке в итоговом протоколе оказался лишь 26-м! В одни ноги с Гараничевым пробежал Елисеев – но ведь Матвей был в первой группе, бежал в куда лучших погодных условиях, и все равно не смог использовать этот момент. Карим Халили и Кирилл Стрельцов (страшно сказать, но ведь когда-то этот парень бился на равных с Йоханнесом Далле по юниорам!) уступили значительно больше. Стрельцов – так вовсе две минуты! При этом он хотя бы промахнулся всего один раз. Карим – сразу три. Неудивительно, что эти двое не отобрались в пасьют. А если бы и отобрались, какой смысл? С такой скоростью и с такой подготовкой в нем все равно ничего не светило.

Единственным лучиком света в этой тьме безнадеги стала готовность Эдуарда Латыпова. Вот он действительно смотрелся на уровне лидеров. Но только в плане хода. А так – два промаха на рубежах все равно все испортили. Хотя на финише Эдуард совсем немного уступил Елисееву и превзошел Логинова. У которых, напомним, на один штрафной круг больше. В любом случае, классика – где густо, где пусто… То хода не хватает, то стрельбы. А результат один – о подиуме мечтать не приходиться.

Тут о «десятке»-то мечтается с трудом…

Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Спринт 10 км. Мужчины

Сборная России после огневых рубежей

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 1016

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 1001

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 912

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 877

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 829

…16. Александр Логинов (Россия) – 525

…19. Матвей Елисеев (Россия) – 438

…21. Эдуард Латыпов (Россия) – 414

…33. Евгений Гараничев (Россия) – 211

…43. Карим Халили (Россия) - 111

Расписание до конца этапа

20 марта, суббота

14.15 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины

17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

21 марта, воскресенье

15.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.30. Масс-старт 15 км. Мужчины.