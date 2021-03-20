Шведский ветер устроил лотерею и задул в топ-10 Кайшеву с Куклиной

Эстерсунд славится капризной погодой. Правда, здешний этап обычно не закрывает, а открывает сезон, и соскучившиеся по гонкам спортсмены с энтузиазмом переносят климатические гримасы. Сейчас же вышло наоборот: коронавирус перевернул вверх дном все, включая календарь, и Кубок мира доехал до Швеции только в марте. И биатлонистки, считающие дни до каникул и уже грезящие пляжными отпусками, угодили тут в настоящий ураган. Сильный, порывистый ветер, заставлявший флажки на стрельбище то полоскаться параллельно земле, то метаться туда-сюда в сумасшедшей пляске, превратил гонку преследования в лотерею с совершенно непредсказуемым результатом.

О том, чтобы пройти «на ноль» все четыре рубежа, сегодня нечего было даже мечтать. Кто-то пытался пережидать порывы, кто-то, напротив, палил побыстрее, надеясь на удачу и предпочитая тратить время на штрафные круги, – ничего не помогало. Из 58 участниц лучшей в стрельбе стала Эмили Калькенберг, допустившая два промаха и благодаря этому взлетевшая из третьего десятка в топ-5, несмотря на удивительно слабую для норвежки скорость лыжного «хода» - соотечественнице Марте Улсбю-Рейселанд, сорвавшей золотой джек-пот, Калькенберг проиграла «ногами» больше двух минут.

Улсбю промазала четырежды, что в этот день было вполне приличным результатом. К тому же она чисто прошла обе «лежки» и оторвалась от всех так далеко, что дальше могла спокойно выцеливать из положения стоя. Например, после двух ошибок на третьей стрельбе Улсбю не только не подпустила конкуренток, а, наоборот, увеличила свое преимущество, доведя его почти до минуты.

Из семи россиянок четверо стартовали слишком далеко, чтобы – даже в таких условиях - рассчитывать на что-либо серьезное. А вскоре к ним присоединилась и пятая: Светлана Миронова сразу махнула четыре мимо и очутилась на последнем текущем месте. Оставались Ульяна Кайшева и Лариса Куклина – и они не подвели. Ограничились «всего-то» пятью промахами и вытащили в «ветреной лотерее» счастливый билет: прорвались в десятку сильнейших.

Любопытно, что с заключительной «стойки» Куклина уходила шестой, на 20 секунд раньше Кайшевой. Однако на финише Ульяна оказалась впереди Ларисы. Более того: на последнем круге Кайшева показала вообще лучший «ход»! Эти два километра она пролетела за 5.09, словно под парусом, и повторила свой лучший результат карьеры в личных гонках Кубка мира: восьмое место.