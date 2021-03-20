Легрейд обошел Бе-младшего. Обладатель «глобуса» определится в последней гонке

На последний огневой рубеж Йоханнес Бе пришел в статусе лидера гонки и всего розыгрыша Кубка мира. От ближайшего преследователя - итальянца Лукаса Хофера - его отделяли более 40 секунд, от остальных соперников - более минуты. Все было в руках, ногах, глазах, а также остальных частях тела знаменитого норвежца. Против него были пять черных мишеней напротив позиции №1.

Бе-младший запросто мог позволить себе допустить один промах. Даже два выстрела мимо вряд ли помешали бы ему в очередной раз примерить золотое украшение после гонки. Учитывая, что до последнего рубежа Йоханнес не допустил ни одного промаха, он был очень уверен в себе.

Однако что-то сразу пошло не так. Промах первым же выстрелом спутал все карты норвежца. Будь это третий или даже второй выстрел, неудача вряд ли пошатнула уверенность Бе в себе. Но первым... Вторую мишень Йоханнес выцеливал секунд 5-6, хотя, показалось, что прошла целая вечность. Попал, но тут же - еще один промах. Больше терять времени было нельзя. На оставшихся двух мишенях Бе показал 50% попаданий, и отправился на три штрафных круга.

Лукас Хофер, который накануне выиграл спринт, и, соответственно, первым принял старт в гонке преследования, промахнулся на четвертом рубеже лишь раз. На последний круг они ушли вместе с Йоханнесом. В 16 секундах перед ними стрельбище покинул Стурла Легрейд. Конкурент Бе-младшего за победу в общем зачете, равно как и за звание лучшего биатлониста мира показал на последнем огневом рубеже высший класс: идеальная скоростная стрельба в непростых условиях и золото пасьюта приземляется на шее молодого норвежца. В тотале Стурла так же ненамного, но обходит партнера по команде. Обладатель Большого хрустального глобуса определится в воскресенье в масс-старте. В последней гонке сезона. Шикарная интрига!

Вот что я написал месяц назад после победы Легрейда в масс-старте на чемпионате мира: