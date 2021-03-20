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Легрейд обошел Бе-младшего. Обладатель «глобуса» определится в последней гонке
20 марта 19:09
автор: Олег Чикирис
автор фото: IBU

Легрейд обошел Бе-младшего. Обладатель «глобуса» определится в последней гонке

Стурла Легрейд выиграл гонку преследования на 10-м этапе Кубка мира в Остерсунде.

На последний огневой рубеж Йоханнес Бе пришел в статусе лидера гонки и всего розыгрыша Кубка мира. От ближайшего преследователя - итальянца Лукаса Хофера - его отделяли более 40 секунд, от остальных соперников - более минуты. Все было в руках, ногах, глазах, а также остальных частях тела знаменитого норвежца. Против него были пять черных мишеней напротив позиции №1.

Бе-младший запросто мог позволить себе допустить один промах. Даже два выстрела мимо вряд ли помешали бы ему в очередной раз примерить золотое украшение после гонки. Учитывая, что до последнего рубежа Йоханнес не допустил ни одного промаха, он был очень уверен в себе.

Однако что-то сразу пошло не так. Промах первым же выстрелом спутал все карты норвежца. Будь это третий или даже второй выстрел, неудача вряд ли пошатнула уверенность Бе в себе. Но первым... Вторую мишень Йоханнес выцеливал секунд 5-6, хотя, показалось, что прошла целая вечность. Попал, но тут же - еще один промах. Больше терять времени было нельзя. На оставшихся двух мишенях Бе показал 50% попаданий, и отправился на три штрафных круга.

Лукас Хофер, который накануне выиграл спринт, и, соответственно, первым принял старт в гонке преследования, промахнулся на четвертом рубеже лишь раз. На последний круг они ушли вместе с Йоханнесом. В 16 секундах перед ними стрельбище покинул Стурла Легрейд. Конкурент Бе-младшего за победу в общем зачете, равно как и за звание лучшего биатлониста мира показал на последнем огневом рубеже высший класс: идеальная скоростная стрельба в непростых условиях и золото пасьюта приземляется на шее молодого норвежца. В тотале Стурла так же ненамного, но обходит партнера по команде. Обладатель Большого хрустального глобуса определится в воскресенье в масс-старте. В последней гонке сезона. Шикарная интрига!

Вот что я написал месяц назад после победы Легрейда в масс-старте на чемпионате мира:

«Легрейд финиширует в гордом одиночестве, становясь четырехкратным чемпионом мира. Ситуация видится такой: король Йоханнес оставляет трон и передает власть в биатлонном королевстве молодому Королю Стурле».

Ситуация с тех пор изменилась не сильно. Даже если завтра выиграет Бе, это лишь продлит процесс передачи власти. Если же победит Легрейд и выиграет Большой хрустальный глобус в первый же свой полноценный сезон в Кубке мира, это будет фантастикой! И весомой заявкой на доминирование в мужском биатлоне.

P.S. И о погоде: на стрельбище дул сильный боковой ветер, правда, не такой мощный, как во время женского пасьюта; Гараничев стал 12-м, Логиновым - 15-м, Латыпов - 18-м, Елисеев - 45-м.

Кубок мира.
10-й этап.
Эстерсунд (Швеция).
Гонка преследования 12,5 км.
Мужчины

Сборная России после огневых рубежей

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 1038
2. Стурла Легрейд (Норвегия) – 1034
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 915
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 882
5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 829
…16. Александр Логинов (Россия) – 541
…20. Матвей Елисеев (Россия) – 438
…21. Эдуард Латыпов (Россия) – 437
…30. Евгений Гараничев (Россия) – 240
…44. Карим Халили (Россия) - 111

Расписание до конца этапа

21 марта, воскресенье

15.00 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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