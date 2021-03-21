Россиянки провели лучшую гонку в сезоне. Она была последней

Сильный весенний ветер, поднявшийся в Остерсунде еще в субботу, в ночь на воскресенье стал шквалистым. Он гнул деревья, сносил рекламные щиты и ставил под сомнение проведение последних двух гонок Кубка мира - женского и мужского масс-стартов. Днем ветер ослабел и вернулся практически к субботнему уровню. Тем не менее, представителями IBU и организаторами этапа было принято решение перенести воскресные гонки на два с половиной часа.

Смысла большого в этом не было: ближе к вечеру погодные условия совершенно не поменялись. Но перенесли и перенесли. Интрига же в женском масс-старте благодаря ветру оказалась безумно интересной. Да и сама гонка удалась на славу. Была б моя воля, проводил бы биатлонные гонки почаще в подобных условиях.

Забегая вперед, скажу, что победила в масс-старте биатлонистка с пятью (!) промахами. Но обо всем по порядку. Сразу после старта россиянки Светлана Мироноваи Ульяна Кайшева пристроились в хвосте пелотона. Для долго запрягающей, а потом быстро едущей Кайшевой - это традиционная тактика, а Миронова, видимо, решила составить компанию партнерше по команде. Россиянки дружно шли по трассе, дружно допустили по одному промаху на первом рубеже и почти синхронно ушли на трассу 13-й и 15-й.Учитывая погодные условия, один промах - это совсем не плохо, а даже хорошо. Гонку же тем временем возглавили чешка Маркета Давыдова, итальянка Доротея Вирер, норвежка Эмили Калькенберг и три немки.

На втором огневом рубеже наши шерочка с машерочкой вновь по разу промахнулись (повторюсь: это показатель реально хорошей стрельбы), а со штрафного круга ушли 10-й и 11-й. Надо сказать, что на «лежке» ветер хоть и вносил некоторые коррективы в ход гонки, но серьезными их назвать было нельзя. То ли дело «стойка!» На первой стрельбе стоя смазали все лидеры, но некоторые отличились больше остальных: Франциску Пройсс и Маркету Давыдову после четырех промахов, как тогда показалось, сдуло из числа претендентов на награды. Миронова отделалась одним выстрелом мимо, Кайшева - двумя.

В лидеры ветер определил Динару Алимбекову, которая после второй «лежки» была аж 12-й. За белоруской прицепились Доротея Вирер и немка Янина Хеттих. Дорожки Мироновой и Кайшевой здесь разошлись - Светлана покинула стадион шестой в 23 секундах, Кайшева - 10-й в46-ти.