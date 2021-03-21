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Россиянки провели лучшую гонку в сезоне. Она была последней
21 марта 19:19
автор: Олег Чикирис

Россиянки провели лучшую гонку в сезоне. Она была последней

Ульяна Кайшева стала пятой, а Светлана Миронова - восьмой в масс-старте на 10-м этапе Кубка мира в Остерсунде.

Сильный весенний ветер, поднявшийся в Остерсунде еще в субботу, в ночь на воскресенье стал шквалистым. Он гнул деревья, сносил рекламные щиты и ставил под сомнение проведение последних двух гонок Кубка мира - женского и мужского масс-стартов. Днем ветер ослабел и вернулся практически к субботнему уровню. Тем не менее, представителями IBU и организаторами этапа было принято решение перенести воскресные гонки на два с половиной часа.

Смысла большого в этом не было: ближе к вечеру погодные условия совершенно не поменялись. Но перенесли и перенесли. Интрига же в женском масс-старте благодаря ветру оказалась безумно интересной. Да и сама гонка удалась на славу. Была б моя воля, проводил бы биатлонные гонки почаще в подобных условиях.

Забегая вперед, скажу, что победила в масс-старте биатлонистка с пятью (!) промахами. Но обо всем по порядку. Сразу после старта россиянки Светлана Мироноваи Ульяна Кайшева пристроились в хвосте пелотона. Для долго запрягающей, а потом быстро едущей Кайшевой - это традиционная тактика, а Миронова, видимо, решила составить компанию партнерше по команде. Россиянки дружно шли по трассе, дружно допустили по одному промаху на первом рубеже и почти синхронно ушли на трассу 13-й и 15-й.Учитывая погодные условия, один промах - это совсем не плохо, а даже хорошо. Гонку же тем временем возглавили чешка Маркета Давыдова, итальянка Доротея Вирер, норвежка Эмили Калькенберг и три немки.

На втором огневом рубеже наши шерочка с машерочкой вновь по разу промахнулись (повторюсь: это показатель реально хорошей стрельбы), а со штрафного круга ушли 10-й и 11-й. Надо сказать, что на «лежке» ветер хоть и вносил некоторые коррективы в ход гонки, но серьезными их назвать было нельзя. То ли дело «стойка!» На первой стрельбе стоя смазали все лидеры, но некоторые отличились больше остальных: Франциску Пройсс и Маркету Давыдову после четырех промахов, как тогда показалось, сдуло из числа претендентов на награды. Миронова отделалась одним выстрелом мимо, Кайшева - двумя.

В лидеры ветер определил Динару Алимбекову, которая после второй «лежки» была аж 12-й. За белоруской прицепились Доротея Вирер и немка Янина Хеттих. Дорожки Мироновой и Кайшевой здесь разошлись - Светлана покинула стадион шестой в 23 секундах, Кайшева - 10-й в46-ти.

Всё (ну почти всё) решилось на второй «стойке». Ветер сдул в молоко три пули Алимбековой, что давало шанс преследовавшей ее пятерке: Вирер, Соле, Мироновой, Хеттих и Перссон. Впрочем, как оказалось, не только им. Пока Алимбекова наматывала штрафные круги, на стрельбище разыгрывалась настоящая драма. Кто-то быстро палил, промахивался и бежал составить компанию белоруске, кто-то пережидал ветер, кто-то долго выцеливал. Миронова ждала, выцеливала, но промахнулась дважды. Прибежавшая вскоре вслед за ней Кайшева стреляла в своем темпе и смазала лишь один раз.

Катастрофа поджидала Доротею Вирер: стрельба (притом не безупречная) у нее заняла минуты две, если не больше. Если бы итальянка отстреляла в воздух и отправилась на круги, сэкономила бы секунд 20. В итоге со второго места она скатилась на 26-е.

После такого белого цирка в лидерах оказались Ингрид Тандревольд, Франциска Пройсс (та, которая четырежды промазала на третьем рубеже!) и швейцарка Лена Хэкки. Тандревольд, которая ушла на последний круг в пяти секундах за Алимбековой, быстро «съела» белоруску, выиграла гонку, а заодно и Малый хрустальный глобус. Жаль было Жюли Симон: до старта она лидировала в зачете масс-стартов, но 15 (!!!) промахов сегодня оставили ее без хрусталя, определив на последнее, 30-е, место.

Кайшева в итоге стала пятой - это лучший результат россиянки в карьере в гонках Кубка мира, Миронова - восьмая.

Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Масс-старт 12,5 км. Женщины

Общий зачет Кубка мира. Итог

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1152

2. Марте Улсбю (Норвегия) - 963

3. Франциска Пройс (Германия) - 840

4. Ханна Оберг (Швеция) – 826

5. Доротея Вирер (Италия) – 821

…19. Светлана Миронова (Россия) – 440

…20. Ульяна Кайшева (Россия) – 394

…35. Евгения Павлова (Россия) – 208

…37. Ирина Казакевич (Россия) - 204

…38. Лариса Куклина (Россия) - 195

Расписание до конца этапа

21 марта, воскресенье

19.15 (мск). Масс-старт 15 км. Мужчины

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