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Отпраздновал с размахом. Латыпов стал вторым в масс-старте в свой 27-й день рождения
21 марта 20:37
автор: Николай Мысин

Отпраздновал с размахом. Латыпов стал вторым в масс-старте в свой 27-й день рождения

Последняя гонка сезона принесла лучший результат в карьере Эдуарда Латыпова. Россиянин уходил лидером на финишный круг, но в итоге завоевал серебро.

В день старта новом лидеру нашей сборной исполнилось 27 лет.

БЕ ПРОТИВ ЛЕГРЕЙДА

Признайтесь – мы не так многого ждали от этой гонки. Даже после неплохого выступления россиянок в масс-старте – там Ульяна Кайшева стала пятой (тоже лучший результат для нее в Кубке мира), Светлана Миронова пришла на финиш восьмой. Сильный ветер, разгулявшийся в Эстерсунде, из-за которого последние старты отодвинули на пару часов (кстати, не помогло), внес значительную долю случайности в результаты. Кто-то вытянул счастливый билет, кто-то пошел ва-банк – как Доротея Вирер на заключительной стойке, проведшая на рубеже чуть ли не три минуты, выцеливая каждый выстрел, и все равно промазавшая трижды! – и проиграл. Рассчитывать в таких условиях, что повезет конкретно россиянам, было сложно. Как ни крути, а наши парни приучили нас к тому, что чудес не бывает. А текущий уровень готовности команды не оставлял особых надежд, что в сложных погодных условиях у кого-то получится и пробежать быстро, и отстреляться метко. Вон, Александр Логинов вовсе сдался заранее, отказавшись от гонки – его в итоге заменил болгарин Владимир Илиев.

Так что российские болельщики готовились следить за тем, кому достанется Большой хрустальный глобус. Йоханнесу Бе или Стурле Лагрейду? Вот главная интрига этого масс-старта! На то, что кто-то из россиян сумеет громко хлопнуть дверью, закрыв неприятный и сложный сезон местом на подиуме, серьезно никто не рассчитывал.

Но мы ошибались.

ДВА «НУЛЕВЫХ» РУБЕЖА

Первое ощущение, что чудо возможно, приходит практически сразу – уже на первом рубеже. Где многие допускают ошибки, французы Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен допускают по 2-3 промаха, мажет и Бе-младший (серьезно отставая от главного соперника в борьбе за Кубок мира), зато чисто стреляют два наших парня. И ладно, Евгений Гараничев все равно позади – ему заметно не хватает темпа. Но Эдуард Латыпов уходит на второй круг в числе лидеров! И уверенно держит темп того же Лагрейда, а также Симона Дестье, немца Бенедикта Долля и норвежца Ветле Кристиансена.

Совсем страшно становится на второй лежке – где Эдуард снова работает на ноль. Быстро, четко, без помарок! И вуаля – его преимущество над соперниками внезапно превышает сразу 10 секунд! Причем, в числе преследователей нет суперзвезд. А швейцарец Бенджамин Вегер или канадец Скотт Гоу заметно уступают Эдуарду в темпе. Приняв с утреца поздравления с 27-м днем рождения – возраст расцвета в циклических видах спорта! – Латыпов, похоже, всерьез настроился сделать себе главный подарок. В виде медали! Возможно, даже золотой.

И на протяжении третьего круга только наращивает темп, увеличивая отрыв от преследователей.

НОВЫЙ ЛИДЕР КОМАНДЫ

Жаль, первая стойка обходится дорого – два промаха при таком шквальном ветре, конечно, неплохо. Но соперники тоже не теряют надежды. Долль и Антонен Гигонна работают на ноль и опережают Эдуарда. Подбираются Йоханнес Бе, уже опережая Лагрейда, близки Дестье и Яков Фак. Но главное – Латыпов мощно работает на лыжне. И пусть пропускает вперед Бе-младшего, на заключительный рубеж приходит с не критическим отставанием.

А там пять выстрелов – пять закрытых мишеней! При том, что Долль и Гигонна ушли на три штрафных круга.

Нет, к сожалению, удержать преимущество не выходит. Начав последний круг первым, Латыпов работает мощно, но… все же не справляется с напором Дестье. Зато, например, так и не дает достать себя Йоханнесу Бе. Может, последний не особо старается – уже понимает, что выиграл Кубок мира. А может (и скорее всего), он просто не может догнать россиянина. Что тоже много говорит о форме главного именинника дня.

И это явно не тот случай, когда можно расстраиваться, что наш спортсмен не взял золото. Это как раз момент, когда мы счастливы за его серебро! Ведь кто мечтал об этом утром?

- Я верил в себя в каждой гонке, - признается Латыпов после финиша, давая интервью «Матч ТВ». – Много чего не получалось. Но сегодня все сложилось, как надо. Гонка почти идеальная – кроме третьего рубежа. Работал быстро, смело и точно. Когда почувствовал, что иду первым, немного нервничал. Но на последней стойке сказал себе: «Борись до конца!». Да, немножко не хватило сил для победы. Но я все равно рад. Пусть пока не осознал до конца, что случилось.

И да – этот локальный успех не исправит общего впечатления от провального выступления нашей сборной на протяжении всего сезона. Но, все-таки, заметно поднимает настроение! А главное, дает понять то, о чем мы думали уже много недель. И в чем теперь убедились.

У мужской сборной сменился лидер. Теперь это не Логинов. А молодой, заматеревший, и показавший класс Латыпов. Который взял, в конце концов, первую личную медаль на Кубке мира. И дальше должен только прибавлять.

В этом – главная ценность его медали.

Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Масс-старт 15 км. Мужчины

Общий зачет Кубка мира. Итог

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 1052

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 1039

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 930

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 893

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 843

…17. Александр Логинов (Россия) – 541

…18. Эдуард Латыпов (Россия) – 491

…21. Матвей Елисеев (Россия) – 459

…27. Евгений Гараничев (Россия) – 260

…46. Карим Халили (Россия) - 111

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