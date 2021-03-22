ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 2-й период Металлург Мг 0 Авангард 1 П1 2.45 Х 3.60 П2 2.70
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.55 П2 2.45
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.34 Х 3.60 П2 2.85
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Фортуна 0 Бохум 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.85
Серебром Латыпова сыт не будешь. России впервые нет в топ-10 Кубка мира
22 марта 17:10
автор: Лев Тигай

Серебром Латыпова сыт не будешь. России впервые нет в топ-10 Кубка мира

Подводим итоги биатлонного сезона, который завершился в воскресенье в Швеции.

ЛУЧ СЧЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ

«Восстание» Эдуарда Латыпова, чуть не выигравшего в Эстерсунде заключительную гонку сезона, в очередной раз спутало координаты оценщикам российского биатлона. Только что коллеги-журналисты неделями вертели туда-сюда фразу о пресловутом «дне», которое наша сборная не уставала пробивать сверху и в которое всякий раз заново стучали снизу, как вдруг – оп-ля! Здрасьте-пожалста, опять неразбери-поймешь. Как у жены, что много лет терпела мужа-пьяницу и собралась, наконец, подавать на развод, но вечером накануне похода в суд обнаружила своего мучителя на пороге трезвым, любвеобильным - и с повышенной заплатой в руках.

Ну, и что бы это значило?..

Да пока ничего. Одна гонка это всего лишь одна гонка – тем более, что Латыпов и до нее был чуть ли не единственным «лучом света» в нашем сумрачном биатлонном царстве. Чтобы хоть как-то исправить общую картину, его серебряной медали явно недостаточно. Ведь в завершившемся сезоне наши остались вне топ-10 и в мужском, и в женском Кубках мира впервые за все 39 лет их параллельного существования.

Сравнение результатов сборной России в этом и предыдущем Кубках мира

ЛОГИНОВ, АУ!

Равенство с прошлым сезоном по общему количеству призовых мест здесь обманчиво – куда важнее провал по медалям в личных гонках. Уже не раз писал и повторю опять: результат страны определяют звезды, а у России их, увы, не осталось. Совсем. Был последний Александр Логинов - да сплыл. Сдал и по стрельбе, и по беговым показателям, и по здоровью из-за груза накопившихся мелких травм.

Сегодня трудно поверить, что еще два года назад Логинов был вторым биатлонистом мира и почти не выпадал из первой десятки. Нынешний уровень его результатов совсем другой: если не считать январскую «индивидуалку» в Антхольце, где на Александра снизошло «озарение из прошлого» и он разгромил всех с разницей в минуту и стрельбой «на ноль», то его высшие достижения в личных гонках КМ-20/21 – одно девятое место и два десятых. Какая уж тут «звезда»...

Латыпов? Он, конечно, прогрессирует, но пока все-таки находится на втором, предзвездном этаже. В конце топ-20 Кубка мира, вместе с непредсказуемым Матвеем Елисеевым и сползшим вниз Логиновым. Да, вторая половина сезона у Латыпова получилась на загляденье и основания рассчитывать на дальнейший рост у нас есть, однако гарантий никто не даст – включая главного творца латыповских успехов Юрия Каминского. Чем выше шаг, тем труднее его сделать, а в данный момент средний уровень Латыпова – это никак не подиум. В лучшем случае «борьба за цветы».

Примерно такие же надежды в январе нам дарила Светлана Миронова. Увы, ее «хорошая серия» получилась еще короче (примерно, как у Елисеева в начале прошлого сезона) и закончилась до чемпионата мира. Больше похоже на отдельный всплеск.

ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЕ ОДНА ЮРЛОВА?

Кайшева? Не будем переоценивать ее возможности. Пусть результаты Ульяны выросли, с такими скоростями ей не пробить барьер «крепкого бойца-середняка». В сущности, Кайшева заняла в женской сборной-20/21 нишу Екатерины Юрловой-Перхт, которая, кстати, должна вернуться летом из декретного отпуска. И Лариса Куклина такой тоже стать может – почему нет? Просто проблема в другом – в дефиците способных пробиться еще выше. А то одна Лиза-Тереза Хаузер из Австрии, где года три назад и биатлона женского толком не было, нынче «весит» больше, чем сборная России. Вся, включая мужчин!

Итак, нужны звезды. А раз их нет - нужна динамика роста тех, кто может ими стать. Или вновь, как Логинов, - если разберется со своими промахами-болячками, или впервые, как Латыпов с Мироновой. Остальные либо не способны (см. выше), либо - в случае пресловутой «перспективной молодежи», которая у нас слишком часто становится «вечно перспективной» - элементарно не успеют. До пекинской Олимпиады в феврале следующего года времени, считайте, уже нет.

Наша главная проблема – в «скорости прибавки». В переходе из второго эшелона (не российского, а мирового, конечно) в первый. Тут полная беда. Особенно на фоне фантастического взлета Стурлы Легрейда: парень дебютировал в КМ 6 марта 2020-го, а вчера чуть не выиграл Большой хрустальный глобус!

М-да… Это вам не локальное серебро Латыпова.

Победители и лучшие из россиян во всех зачетах Кубка мира-2020/21

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Трусова заявила три четверных на ЧМТитульный бой Волкановски с Ортегой перенесенШайба Свечникова не спасла "Каролину" от проигрыша "Коламбусу"Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьНорвежец из ЦСКА приехал в Москву и возмутился «сумасшествию»
Олич пишем — Пирло и Игнашевич в уме. Как бы ЦСКА не наступил на туринско-автозаводские грабли
«Будет востребован на постсоветском пространстве». Хомуха — о Гончаренко после ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха победился с «Плеймейкером» мнением по поводу отставки Виктора Гончаренко.
Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Дарья Касаткина — укротительница мячиков. Ставка на красоту #22
Героиней нашей рубрики стала новоиспеченная чемпионка теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Перевес Орзул над Нагучевым становится угрожающим. Итоги 3-го раунда «Битвы полов»
«Папа с мамой найдут, куда пристроить шайбу». Защитник «Авангарда» — о серии с «Магниткой»
Дамир Шарипзянов поделился с «Плеймейкером» эмоциями от первого в карьере гола в Кубке Гагарина и ожиданиями от продолжения четвертьфинала против "Металлурга".
«Моргенштерна накроет волной». Бойцы и боксеры возмущены назначением рэпера пиарщиком банка
Продолжает набирать обороты скандал, связанный с назначением в один из крупнейших банков страны на должность директора по работе с молодежью популярного рэпера Моргенштерна.
Хабиб ушел не из-за денег. Теперь его называют «мишкой» и «болваном»
Окончательное решение Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру остается главной темой в мире смешанных единоборств.
Скажите «Буч»! Все ждали подвигов от Овечкина и Капризова, а выстрелил совсем другой русский
«Вашингтон» Александра Овечкина проиграл в НХЛ «Рейнджерс» Артемия Панарина (1:3), а «Миннесота» Кирилла Капризова была разгромлена «Колорадо» (0:6).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика