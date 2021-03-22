Серебром Латыпова сыт не будешь. России впервые нет в топ-10 Кубка мира

Да пока ничего. Одна гонка это всего лишь одна гонка – тем более, что Латыпов и до нее был чуть ли не единственным «лучом света» в нашем сумрачном биатлонном царстве. Чтобы хоть как-то исправить общую картину, его серебряной медали явно недостаточно. Ведь в завершившемся сезоне наши остались вне топ-10 и в мужском, и в женском Кубках мира впервые за все 39 лет их параллельного существования.

«Восстание» Эдуарда Латыпова, чуть не выигравшего в Эстерсунде заключительную гонку сезона, в очередной раз спутало координаты оценщикам российского биатлона. Только что коллеги-журналисты неделями вертели ту да-сюда фразу о пресловутом «дне», которое наша сборная не уставала пробивать сверху и в которое всякий раз заново стучали снизу, как вдруг – оп-ля! Здрасьте-пожалста, опять неразбери-поймешь. Как у жены, что много лет терпела мужа-пьяницу и собралась, наконец, подавать на развод, но вечером накануне похода в суд обнаружила своего мучителя на пороге трезвым, любвеобильным - и с повышенной заплатой в руках.

Равенство с прошлым сезоном по общему количеству призовых мест здесь обманчиво – куда важнее провал по медалям в личных гонках. Уже не раз писал и повторю опять: результат страны определяют звезды, а у России их, увы, не осталось. Совсем. Был последний Александр Логинов - да сплыл. Сдал и по стрельбе, и по беговым показателям, и по здоровью из-за груза накопившихся мелких травм.

Сегодня трудно поверить, что еще два года назад Логинов был вторым биатлонистом мира и почти не выпадал из первой десятки. Нынешний уровень его результатов совсем другой: если не считать январскую «индивидуалку» в Антхольце, где на Александра снизошло «озарение из прошлого» и он разгромил всех с разницей в минуту и стрельбой «на ноль», то его высшие достижения в личных гонках КМ-20/21 – одно девятое место и два десятых. Какая уж тут «звезда»...

Латыпов? Он, конечно, прогрессирует, но пока все-таки находится на втором, предзвездном этаже. В конце топ-20 Кубка мира, вместе с непредсказуемым Матвеем Елисеевым и сползшим вниз Логиновым. Да, вторая половина сезона у Латыпова получилась на загляденье и основания рассчитывать на дальнейший рост у нас есть, однако гарантий никто не даст – включая главного творца латыповских успехов Юрия Каминского. Чем выше шаг, тем труднее его сделать, а в данный момент средний уровень Латыпова – это никак не подиум. В лучшем случае «борьба за цветы».

Примерно такие же надежды в январе нам дарила Светлана Миронова. Увы, ее «хорошая серия» получилась еще короче (примерно, как у Елисеева в начале прошлого сезона) и закончилась до чемпионата мира. Больше похоже на отдельный всплеск.

ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЕ ОДНА ЮРЛОВА?

Кайшева? Не будем переоценивать ее возможности. Пусть результаты Ульяны выросли, с такими скоростями ей не пробить барьер «крепкого бойца-середняка». В сущности, Кайшева заняла в женской сборной-20/21 нишу Екатерины Юрловой-Перхт, которая, кстати, должна вернуться летом из декретного отпуска. И Лариса Куклина такой тоже стать может – почему нет? Просто проблема в другом – в дефиците способных пробиться еще выше. А то одна Лиза-Тереза Хаузер из Австрии, где года три назад и биатлона женского толком не было, нынче «весит» больше, чем сборная России. Вся, включая мужчин!

Итак, нужны звезды. А раз их нет - нужна динамика роста тех, кто может ими стать. Или вновь, как Логинов, - если разберется со своими промахами-болячками, или впервые, как Латыпов с Мироновой. Остальные либо не способны (см. выше), либо - в случае пресловутой «перспективной молодежи», которая у нас слишком часто становится «вечно перспективной» - элементарно не успеют. До пекинской Олимпиады в феврале следующего года времени, считайте, уже нет.

Наша главная проблема – в «скорости прибавки». В переходе из второго эшелона (не российского, а мирового, конечно) в первый. Тут полная беда. Особенно на фоне фантастического взлета Стурлы Легрейда: парень дебютировал в КМ 6 марта 2020-го, а вчера чуть не выиграл Большой хрустальный глобус!

М-да… Это вам не локальное серебро Латыпова.

Победители и лучшие из россиян во всех зачетах Кубка мира-2020/21