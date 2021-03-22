Максим Поташев: Лучшее, что случилось с российским биатлоном в сезоне – это Эдуард Латыпов

«ПАНДЕМИЯ КОСНУЛАСЬ ВСЕХ, НО ПРОБЛЕМЫ ТОЛЬКО У НАС»

- Максим, что ожидали от сезона, и что в результате получилось?

- Сезон был изрядно подпорчен непростым подготовительным периодом, поэтому больших ожиданий не было. Но почему-то так получается, что проблемы из-за пандемии были у всех, но больше всего они повлияли на нашу команду.

Соперники, несмотря ни на что, выступают стабильно и уверенно, а у нас всегда есть какие-то объективные причины. Мы к этому уже привыкли, ничему не удивляемся.

- Теперь более подробный анализ. Начнем с мужчин.

- Если говорить о мужской части, то лучшее, что случилось с российским биатлоном в нынешнем сезоне, это Эдуард Латыпов. Он молодец! Еще пару лет назад он был одним из подающих надежды, с небольшой вероятностью того, что реально выстрелит. Но он сумел выстрелить. И последняя гонка подтвердила, что у нас появился новый лидер.

- Новый или второй лидер?

- По этому сезону - лидер Латыпов. Помимо Латыпова, у нас еще два квалифицированных спортсмена. По-прежнему, мы верим в Логинова, хотя для него этот сезона стал провальным. Но его потенциал никуда не делся. И, видимо, при нормальной подготовке он сможет вернуться на прежние позиции.

И еще один – Матвей Елисеев, спортсмен обладающий, определенным уровнем. А вот с четвертым участником эстафеты по-прежнему все сложно. Саид Халили, в общем, оправдал доверие. Выступил достойно, но пока не кажется, что он стал эстафетчиком топ-уровня. А конкурировать нам нужно именно с командами топ-уровня, если хотим быть в призах.