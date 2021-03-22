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Максим Поташев: Лучшее, что случилось с российским биатлоном в сезоне – это Эдуард Латыпов
22 марта 19:37
автор: Юрий Волохов

Максим Поташев: Лучшее, что случилось с российским биатлоном в сезоне – это Эдуард Латыпов

Магистр игры «Что? Где? Когда?», большой поклонник биатлона Максим Поташев подвел итоги сезона.

«ПАНДЕМИЯ КОСНУЛАСЬ ВСЕХ, НО ПРОБЛЕМЫ ТОЛЬКО У НАС»

- Максим, что ожидали от сезона, и что в результате получилось?
- Сезон был изрядно подпорчен непростым подготовительным периодом, поэтому больших ожиданий не было. Но почему-то так получается, что проблемы из-за пандемии были у всех, но больше всего они повлияли на нашу команду.

Соперники, несмотря ни на что, выступают стабильно и уверенно, а у нас всегда есть какие-то объективные причины. Мы к этому уже привыкли, ничему не удивляемся.

- Теперь более подробный анализ. Начнем с мужчин.
- Если говорить о мужской части, то лучшее, что случилось с российским биатлоном в нынешнем сезоне, это Эдуард Латыпов. Он молодец! Еще пару лет назад он был одним из подающих надежды, с небольшой вероятностью того, что реально выстрелит. Но он сумел выстрелить. И последняя гонка подтвердила, что у нас появился новый лидер.

- Новый или второй лидер?
- По этому сезону - лидер Латыпов. Помимо Латыпова, у нас еще два квалифицированных спортсмена. По-прежнему, мы верим в Логинова, хотя для него этот сезона стал провальным. Но его потенциал никуда не делся. И, видимо, при нормальной подготовке он сможет вернуться на прежние позиции.

И еще один – Матвей Елисеев, спортсмен обладающий, определенным уровнем. А вот с четвертым участником эстафеты по-прежнему все сложно. Саид Халили, в общем, оправдал доверие. Выступил достойно, но пока не кажется, что он стал эстафетчиком топ-уровня. А конкурировать нам нужно именно с командами топ-уровня, если хотим быть в призах.

Примерно такая ситуация сейчас. И поэтому очень важно, как будет организована подготовка к новому сезону, тем более, он олимпийский.

«БОЮСЬ, ЭТИХ ДЕВУШЕК НАУЧИТЬ БЕГАТЬ УЖЕ НЕЛЬЗЯ»

- Что скажете про женщин?
- С женской частью все гораздо хуже. На сегодняшний момент в нашей команде даже невозможно назвать лидера. А главная проблема в том, что отставание в скорости от конкуренток увеличивается с каждым годом.

А в современном биатлоне стрельба вторична. Даже с хорошей стрельбой нашим девушкам невозможно компенсировать безумное отставание, которое они привозят после каждого этапа. Была когда-то вера, что Миронова может бегать на уровне лучших биатлонисток. Пока что-то не видно. Мне кажется, она даже сдала по сравнению с ситуацией двухгодичной давности.

Здесь явно какие-то проблемы базовой подготовки наблюдаются. Что странно: лыжников мы умеем готовить, а нормально бегающих биатлонисток, да и биатлонистов, почему-то нет. Боюсь, что этих девушек уже бегать не научить.

- Для этого пригласили в тренерский штаб известного лыжного тренера Юрия Каминского…
- Он работал только с мужской частью команды. Боюсь ошибиться, потому что уже залезаю в профессиональную сферу, но, кажется, Каминский работал в основном со спринтерами. И нужно сказать, что как раз Латыпов обладает спринтерскими качествами. А вот с дистанционной скоростью пока не очень. Хотя мужская часть нашей команды не выглядит так печально.

- У нас семь медалей в сезоне, из них три золотых. Конечно, учитывая, сколько было гонок в Кубке мира плюс на чемпионате мира, вроде бы и немного. Но с другой стороны, совсем провальным сезон назвать вроде бы нельзя.
- Ну, мы понимаем, что это, скорее удача, нежели закономерность. Если Россия все-таки хочет претендовать на статус биатлонной державы, а мы помним, что такое не так давно и было, то нужен какой-то качественный скачок.

источник: «Советский спорт»
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