День рождения - веселый праздник. Елисеев и Павлова выиграли спринт на ЧР

Ну кто это придумал, что день рождения - грустный праздник?! Вот еще! Давайте еще в конце такого «замечательного» сезона погрустим, чтоб уж совсем кисло стало на душе. Нет, это неправильно! День рождения - праздник веселый, что в полной мере доказал Матвей Елисеев, которому сегодня исполнилось 28 лет (замечательный, кстати, возраст, время расцвета для спортсмена).

Так вот Елисеев в первый день чемпионата и веселил, и веселился от души. Для начала он забыл набедренный стартовый номер в вакс-кабине. Обнаружилось это за две минуты до ухода на трассу, поэтому биатлонисту пришлось возвращаться, а чтобы успеть к старту, крепить номер на бегу. На этом приключения Матвея в Ханты-Мансийске не закончились: на первом огневом рубеже Елисеев допустил промах, а когда закидывал винтовку на спину, повредил обойму для стрельбы стоя. К счастью, тренеры сработали грамотно и биатлонисту на втором огневом рубеже не долго пришлось стоять с поднятой рукой: судья оперативно принес ему обойму. В итоге на «стойке» Матвей был точен, а на трассе - быстр, доказав, что хорошо смеется тот, кто смеется последним: несмотря на все злоключения, он сумел выиграть гонку в свой день рождения. Вторым стал Максим Цветков , на третьем месте - Эдуард Латыпов (+14,4). Никто из молодых резервистов не смог бросить вызов опытным мастерам.

У женщин в спринте так же первенствовала биатлонистка первой сборной - Евгения Павлова (она, кстати, ровесница Елисеева - 28 лет Евгении исполнится в июле). Второе место - у Натальи Ушкиной. Она, правда, уже - отрезанный ломоть. В августе прошлого года Наталья подала заявление на получение спортивного гражданства Румынии, а в ноябре его получила. Так что в следующем сезоне будет выступать за эту сборную. Но это не тот случай, когда стоит применять модальность «смотрите, кого мы еще потеряли». Медалистке юниорского чемпионата мира в этом году уже 25, а в главную сборную она так и не пробилась. Глупо мешать спортсменке проявить себя в составе другой, менее сильной, команды.

Особенное внимание сегодня было приковано и к другой спортсменке, которая хотела сменить спортивное гражданство, да так и не смогла - Ольге Подчуфаровой. Биатлонистка полтора года ждала одобрения получения ею словенского гражданства, но не дождалась. Бронзовая медалистка ЧМ-2017, обладательница нескольких (в том числе золотой) наград гонок Кубка мира, вынуждена была вернуться. В спринте ничего выдающегося она не показала, заняв с одним промахом 26-е место.