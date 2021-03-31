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День рождения - веселый праздник. Елисеев и Павлова выиграли спринт на ЧР
31 марта 15:23
автор: Олег Чикирис

День рождения - веселый праздник. Елисеев и Павлова выиграли спринт на ЧР

Сегодня в Ханты-Мансийске прошли первые гонки чемпионата страны по биатлону.

Ну кто это придумал, что день рождения - грустный праздник?! Вот еще! Давайте еще в конце такого «замечательного» сезона погрустим, чтоб уж совсем кисло стало на душе. Нет, это неправильно! День рождения - праздник веселый, что в полной мере доказал Матвей Елисеев, которому сегодня исполнилось 28 лет (замечательный, кстати, возраст, время расцвета для спортсмена).

Так вот Елисеев в первый день чемпионата и веселил, и веселился от души. Для начала он забыл набедренный стартовый номер в вакс-кабине. Обнаружилось это за две минуты до ухода на трассу, поэтому биатлонисту пришлось возвращаться, а чтобы успеть к старту, крепить номер на бегу. На этом приключения Матвея в Ханты-Мансийске не закончились: на первом огневом рубеже Елисеев допустил промах, а когда закидывал винтовку на спину, повредил обойму для стрельбы стоя. К счастью, тренеры сработали грамотно и биатлонисту на втором огневом рубеже не долго пришлось стоять с поднятой рукой: судья оперативно принес ему обойму. В итоге на «стойке» Матвей был точен, а на трассе - быстр, доказав, что хорошо смеется тот, кто смеется последним: несмотря на все злоключения, он сумел выиграть гонку в свой день рождения. Вторым стал Максим Цветков , на третьем месте - Эдуард Латыпов (+14,4). Никто из молодых резервистов не смог бросить вызов опытным мастерам.

У женщин в спринте так же первенствовала биатлонистка первой сборной - Евгения Павлова (она, кстати, ровесница Елисеева - 28 лет Евгении исполнится в июле). Второе место - у Натальи Ушкиной. Она, правда, уже - отрезанный ломоть. В августе прошлого года Наталья подала заявление на получение спортивного гражданства Румынии, а в ноябре его получила. Так что в следующем сезоне будет выступать за эту сборную. Но это не тот случай, когда стоит применять модальность «смотрите, кого мы еще потеряли». Медалистке юниорского чемпионата мира в этом году уже 25, а в главную сборную она так и не пробилась. Глупо мешать спортсменке проявить себя в составе другой, менее сильной, команды.

Особенное внимание сегодня было приковано и к другой спортсменке, которая хотела сменить спортивное гражданство, да так и не смогла - Ольге Подчуфаровой. Биатлонистка полтора года ждала одобрения получения ею словенского гражданства, но не дождалась. Бронзовая медалистка ЧМ-2017, обладательница нескольких (в том числе золотой) наград гонок Кубка мира, вынуждена была вернуться. В спринте ничего выдающегося она не показала, заняв с одним промахом 26-е место.

В отличие от мужской гонки, у женщин молодежь смогла бросить вызов опытным соперницам: Ирина Казакевич стала третьей, а Анастасия Гореева остановилась в шаге от пьедестала. Посмотрим, что будет в завтрашних гонках преследования.

СТАТИСТИКА

Мужчины. Спринт, 10 км. 1. Матвей Елисеев – 25.31,0 (1 промах). 2. Максим Цветков – отставание 4,8 (0). 3. Эдуард Латыпов +14,4 (1). 4. Семен Сучилов +19,2 (2). 5. Кирилл Стрельцов +32,0 (1). 6. Никита Поршнев +33,8 (2). 7. Евгений Гараничев +34,5 (2)... 10. Александр Логинов +51,3 (3)... 13. Антон Бабиков – +1.10,0 (1)... 17. Карим Халили – +1.26,9 (1).

Женщины. Спринт, 7,5 км с двумя огневыми рубежами. 1. Евгения Павлова – 20.54,7 (0 промахов). 2. Наталья Ушкина – отставание 19,7 (0). 3. Ирина Казакевич – +31,5 (1). 4. Анастасия Гореева – +33,2 (2). 5. Лариса Куклина – +43,3 (1). 6. Виктория Сливко – +1.00,4 (1)... 9. Ульяна Кайшева – +1.09,0 (2)... 11. Светлана Миронова – +1.21,9 (2)... 17. Татьяна Акимова – +2.09,9 (3)... 26. Ольга Подчуфарова – +2.39,2 (1).

источник: «Советский спорт»
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