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Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 65' Бохум 2 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 64' Карлсруэ 0 Оснабрюк 1 П1 9.30 Х 4.10 П2 1.45
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 65' Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
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Тряхнули стариной. Гараничев и Бабиков разыграли золото ЧР на финише
03 апреля 15:02
автор: Лев Тигай

Тряхнули стариной. Гараничев и Бабиков разыграли золото ЧР на финише

На чемпионате России в Ханты-Мансийске победителем мужского масс-старта стал 33-летний Евгений Гараничев.

КАМИНСКИЙ И ШАШИЛОВ ОСТАЮТСЯ В СБОРНОЙ

Биатлонный сезон отсчитывает последние часы. Завтра чемпионат в Ханты-Мансийске закончится, и все разъедутся «на летние квартиры». А пока наша федерация подводит итоги и раздает оценки: в частности, тренерский совет СБР признал удовлетворительными результаты российской сборной-20/21, которая на чемпионате мира довольствовалась одной бронзовой медалью и впервые в истории осталась вне десятки сильнейших как женского, так и мужского Кубков мира. Старшие тренеры обеих половин команды Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работу на своих постах.

Кроме того, президент СБР Виктор Майгуров заявил, что попавшие в топ-25 общего зачета КМ будут автоматически включены в состав сборной на первые кубковые этапы нового сезона. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Напомню, что год назад от отбора освобождало присутствие в топ-30.

Пока непонятно, что будет с любителями готовиться отдельно от сборной – прежде всего, Логиновым и Елисеевым, чья форма в последние месяцы вызывала немало нареканий. Переговоры, как лучше скрестить их ужа с централизованным ежом, сейчас в самом разгаре.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ СЛАБЫХ

В списке участников сегодняшнего масс-старта, увы, не обнаружилось ни Латыпова, ни Логинова, ни Елисеева. Лидеры сборной, не сговариваясь, снялись с последней личной гонки сезона - ради воскресной эстафеты, где они побегут за свои регионы. Казалось бы, это давало отличный шанс проявить себя перспективным резервистам, но… В итоге за победу боролись сплошь старые знакомые.

Например, 25-летний Никита Поршнев, в сезоне-19/20 признававшийся лучшим новичком КМ, но с тех пор там больше не появлявшийся. В конце прошлого года Поршнев переболел коронавирусом и потом долго не мог справиться с последствиями новомодной заразы. А сегодня Никита, считайте, сам отдал золото конкурентам. Перед последним огневым рубежом он опережал всех на полминуты, но три промаха отбросили парня в конец первой десятки.

После чего на первый план вышли другие «люди из прошлого» - Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Вместе с Алексеем Шевченко они втроем ушли лидерами на последний круг, втроем пришли на стадион и разыграли медали на заключительной прямой. Назвать это зрелище захватывающим трудно: Бабиков попробовал дернуться за Гараничевым, но не смог, а Шевченко не очень-то и пытался. Все призеры чинно финишировали гуськом в центральном «коридоре», оставив правый и левый девственно нетронутыми.

44 минуты у победителя – результат, навевающий жуткую тоску. Две недели назад, в последний день Кубка мира, Гараничев на той же дистанции в Эстерсунде допустил на промах больше и был 21-м, но выиграл у себя ханты-мансийского… шесть с половиной минут! Такую пропасть не спишешь на различия между трассами (уж на КМ-то они посложнее будут), погодой, собственной формой и т.д. Ни Гараничев, ни остальные участники ЧР в Швеции просто не финишировали бы – их всех сняли бы за отставание на целый трехкилометровый круг.

УШКИНА ОСТАЕТСЯ В РОССИИ?

Женская эстафета тоже прошла под девизом «кто больше промажет», и в этом соревновании особенно преуспела самая звездная команда - Свердловской области. Светлана Миронова и другие воспитанницы оставленного в национальной сборной Шашилова истратили почти три обоймы доппатронов и с двумя штрафными кругами заработали «деревянную медаль».

Хорошую стрельбу (три промаха) показали только биатлонистки из Мордовии, которым это, впрочем, не шибко помогло. Неожиданная героиня личных гонок чемпионата Наталья Ушкина начала четвертый мордовский этап с отставанием почти в три минуты и, несмотря на стопроцентную меткость на огневых рубежах, довела его до четырех. Это соответствовало восьмому, предпоследнему месту.

Тем не менее, Ушкину, уже решившую было переходить под знамена Румынии, пока оставили у нас. Ее включили в число кандидаток в сборную на будущий, олимпийский сезон, что совершенно ничего не значит. Этот список - расширенный из расширенных, в нем аж 24 биатлонистки.

Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Масс-старт 15 км. Мужчины

1. Евгений Гараничев – 43.59,0 (3 промаха)

2. Антон Бабиков – отставание 1,7 (3)

3. Алексей Шевченко – 3,2 (4)

4. Кирилл Стрельцов – 16,8 (4)

5. Александр Поварницын – 17,4 (5)

6. Максим Цветков – 23,1 (5)

…9. Никита Поршнев – 53,5 (5)

…10. Семен Сучилов – 54,4 (3)

…18. Карим Халили – 2.13,2 (5)

Эстафета 4х6 км. Женщины

1. Ханты-Мансийский АО (Каплина, Носкова, Дюпина, Довгая) – 1:13.30,0 (1+13)

2. Тюменская обл. (Бацина, Акимова, Мощенкова, Сливко) – 26,8 (1+10)

3. Новосибирская обл. (Павлова, Евсюнина, Ленькова, Никулина) – 56,6 (1+10)

4. Свердловская обл. (Шевченко, Казакевич, Миронова, Воронина) – 1.40,9 (2+14)

Расписание до конца чемпионата

4 апреля, воскресенье

10.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

12.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

источник: «Советский спорт»
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