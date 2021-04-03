Тряхнули стариной. Гараничев и Бабиков разыграли золото ЧР на финише

КАМИНСКИЙ И ШАШИЛОВ ОСТАЮТСЯ В СБОРНОЙ

Биатлонный сезон отсчитывает последние часы. Завтра чемпионат в Ханты-Мансийске закончится, и все разъедутся «на летние квартиры». А пока наша федерация подводит итоги и раздает оценки: в частности, тренерский совет СБР признал удовлетворительными результаты российской сборной-20/21, которая на чемпионате мира довольствовалась одной бронзовой медалью и впервые в истории осталась вне десятки сильнейших как женского, так и мужского Кубков мира. Старшие тренеры обеих половин команды Юрий Каминский и Михаил Шашилов продолжат работу на своих постах.

Кроме того, президент СБР Виктор Майгуров заявил, что попавшие в топ-25 общего зачета КМ будут автоматически включены в состав сборной на первые кубковые этапы нового сезона. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Напомню, что год назад от отбора освобождало присутствие в топ-30.

Пока непонятно, что будет с любителями готовиться отдельно от сборной – прежде всего, Логиновым и Елисеевым, чья форма в последние месяцы вызывала немало нареканий. Переговоры, как лучше скрестить их ужа с централизованным ежом, сейчас в самом разгаре.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ СЛАБЫХ

В списке участников сегодняшнего масс-старта, увы, не обнаружилось ни Латыпова, ни Логинова, ни Елисеева. Лидеры сборной, не сговариваясь, снялись с последней личной гонки сезона - ради воскресной эстафеты, где они побегут за свои регионы. Казалось бы, это давало отличный шанс проявить себя перспективным резервистам, но… В итоге за победу боролись сплошь старые знакомые.

Например, 25-летний Никита Поршнев, в сезоне-19/20 признававшийся лучшим новичком КМ, но с тех пор там больше не появлявшийся. В конце прошлого года Поршнев переболел коронавирусом и потом долго не мог справиться с последствиями новомодной заразы. А сегодня Никита, считайте, сам отдал золото конкурентам. Перед последним огневым рубежом он опережал всех на полминуты, но три промаха отбросили парня в конец первой десятки.