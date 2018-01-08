1. ДУБЛЬ МАЛКИНА

А ведь «Бостон» – очень крутой клуб, сейчас на взлете. И это прямой конкурент «Пенс» за место в восьмерке на Востоке.

И вот «Питтсбург» вырубил «злых мишек», а первой звездой матча стал Евгений Малкин. Игра получилась чудо как результативной и напоминала перестрелку пьяных ковбоев в салуне. Причем у «Пингвинз» реальное кубковое похмелье, от которого они понемногу избавляются.

Счет открыл «Бостон», но потом хозяева трижды продырявили ворота Туукки Раска. Выдающийся щелчок получился у защитника Джейми Олексиака. Во второй комбинации принял участие Малкин, а завершил ее Фил «Санчо Панса» Кессел, метко стрельнув в девятку. Третий гол сильным щелчком уже с левого фланга забил другой защитник – Крис Летанг, чья травма оказалась не слишком серьезной.

Не будем описывать каждый гол, тем более «Бостон» подловил «Питтсбург» и перевернул игру – с 1:3 на 5:3. Спойлер: автор покера в прошлом матче Патрис Бержерон на этот раз не забил, но сделал голевую передачу.

Тут в раздевалке «Пенс» крикнули: «Джино, спасай!» И он начал спасать.

Реализовал большинство за четыре секунды до конца второго периода, метко выстрелив с одного колена.

А в овертайме, куда перевел игру Шихан, разыграл изящную комбинацию с Кесселом и замкнул левый угол ворот. Эпично!

Так Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по голам в овертайме (12), обогнал Марио Лемье и Сидни Кросби (по 11), а также Яромира Ягра (9). И снова передал привет составителям сотни лучших игроков в истории НХЛ, куда его не включили.

2. ГОНКА ОВЕЧКИНА И КУЧЕРОВА

Интригующей получается борьба за «Морис Ришар Трофи» – титул лучшего снайпера лиги. Сразу два форварда забросили по 27 шайб, причем оба – россияне. Причем они отличились в этот игровой вечер.

Никита Кучеров снова сотворил волшебство, когда в матче против «Детройта» умудрился нанести бросок в одно касание со вбрасывания, которое выиграл Стивен Стэмкос.

«Детройт» вел борьбу, уступал 2:3. Тут Кучеров – бдыщь! – продемонстрировал молниеносную реакцию и решил судьбу матча. Тренер на лавке «Ред Уингз» в шоке тряс головой. Законно ли то, что сделал Куч? Не просто законно, а шедеврально!

Овечкин тоже сотворил красоту, когда его команда получила большинство. Всего три секунды ушло на реализацию, и вот уже Александр Великий могуче стреляет с левого фланга.

…Ты разбуди Овечкина среди ночи, спроси: «Сколько времени?» А он тут же тебе стрельнет в большинстве из левого круга вбрасывания и ляжет дальше спать. Это действие у него доведено до автоматизма.

Это гол №585 в его карьере. До культовой отметки «600» осталась пара месяцев. Где-нибудь в марте сделай это, Александр. Мы уже приготовили воздушные шарики и попкорн.

3. ТРЕНЕРЫ НА «МАТЧ ЗВЕЗД»

Лига объявила, что сборные дивизионов на «Матче звезд», который пройдет в Тампе, возглавят Джон Купер («Тампа»), Барри Тротц («Вашингтон»), Жерар Галлан («Вегас») и Питер Лавиолетт («Нэшвилл»).

Знаете, в чем прикол? Все четыре команды лидируют в своих дивизионах по проценту набранных очков. То есть НХЛ взяла лучших из лучших тренеров.

И никто не сказал, что:

– у него семейные обстоятельства;

– ему надо ехать на Олимпиаду, и он не хочет выглядеть смешным;

– он уже купил заранее билет домой, и не ожидал, что ему надо работать;

– он будет болеть в конце января, как пить дать;

– у его команды тяжелое турнирное положение, и нужно провести ряд тренировок;

– это ему в принципе нафиг не нужно.

Никто так не сказал. Потому что лига дисквалифицировала бы отказника на один матч, а еще крупно бы его оштрафовала.

НХЛ – это не пионерский лагерь, куда зовут ребят, чтобы они встали в круг и поиграли в «картошку». Это бизнес-лига по зарабатыванию денег, поэтому на бизнес-мероприятии «Матч звезд» нужны лучшие работники, как в «Макдональдсе». Свои личные интересы засунь куда подальше. Иди работать, в приказном порядке. Или плати деньги, компенсируя свое отсутствие.

…Когда КХЛ введет такие правила, то тренеры перестанут позорно бегать от Дарьи Мироновой и других телевизионных див. И поймут: они работают во благо лиги и нашего хоккея, а не наоборот.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* – Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 3 (2+1) очка в матче с «Бостоном» (6:5 ОТ)

2** – Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сент-Луисом» (4:3 ОТ)

3*** – Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Детройтом» (5:2)

Общий зачет по сезону*:

45 – Овечкин

42 – Кучеров

39 – Радулов

34 – Малкин

31 – Бобровский

30 – Тарасенко

28 – Василевский

27 – Панарин

23 – Кузнецов

21 – Бучневич

17 – Анисимов

16 – Сергачев

15 – Проворов

13 – Варламов, Куликов

12 – Худобин, Зайцев

11 – Дадонов

10 – Якупов

9 – Наместников, Задоров

6 – Орлов

5 – Слепышев, Антипин, Голдобин

4 – Емелин, Бурмистров

3 – Шипачев, Миронов

2 – Кулемин, Барбашев

* Первое место – 3 балла, второе место – 2 балла, третье место – 1 балл

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Сент-Луис – 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Коннолли (ОВЕЧКИН), ОВЕЧКИН, Эллер, Бэкстрем – ТАРАСЕНКО (БАРБАШЕВ), Стин, Гуннарссон

В: Овечкин (1+1; -1, 0, 2, 22.50)

Кузнецов (0+0; -1, 2, 3, 18.31)

Орлов (0+0; 0, 2, 2, 26.34)

СЛ: Тарасенко (1+0; +1, 0, 6, 22.11)

Барбашев (0+1; +1, 0, 0, 17.33)

Коламбус – Флорида – 3:2 бул. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Фолиньо, Дюбуа (ПАНАРИН), Андерсон (п.бул.) – Юбердо (ДАДОНОВ), Барков

К: Панарин (0+1; 0, 0, 7, 25.09)

в Бобровский (44-42; 95,5%, 64.29)

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 4, 22.42)

Детройт – Тампа-Бэй – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Нюквист, Абделкадер – Джирарди (НАМЕСТНИКОВ), Джонсон, Гурд (НАМЕСТНИКОВ), КУЧЕРОВ, Гурд

ТБ: Кучеров (1+0; +1, 2, 3, 16.29)

Наместников (0+2; +2, 0, 1, 17.32)

Сергачев (0+0; +1, 0, 1, 15.08)

Питтсбург – Бостон – 6:5 ОТ (3:1, 1:4, 1:0, 1:0)

Олексиак, Кессел (МАЛКИН), Летанг, МАЛКИН, Шихан, МАЛКИН – Спунер, Маршан, Эчари, Пастрняк, Бэккес

П: Малкин (2+1; 0, 0, 5, 20.57)

Филадельфия – Баффало – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Гостисбир, Кутюрье, Кутюрье, ПРОВОРОВ – О’Райлли

Ф: Проворов (1+0; +2, 0, 5, 22.42)

Виннипег – Сан-Хосе – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Хендрикс, Дано, Перро, Перро – Кутюр

В: Куликов (0+0; +1, 0, 1, 18.35)

Айлендерс – Нью-Джерси – 5:4 бул. (1:0, 1:2, 2:2, 1:0)

Ли, Бовилье, Ахо, Клаттербак, Нельсон (п.бул.) – Зэйджак, Зэйджак, Вуд, Холл

Вегас – Рейнджерс – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Нил, Карлссон – Зибанежад

Чикаго – Эдмонтон – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шмальц, Дебринкат, Саад, Остерли – Нерс

Монреаль – Ванкувер – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Алзнер, Гальченюк, Галлахер, Байрон, Пачиоретти – Д.Седин, Дель Зотто

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ : КУЧЕРОВ Тампа-Бэй – 59 (27+32) очков, Маккиннон Колорадо – 52 (18+34), Жиру Филадельфия – 52 (14+38), Таварес Айлендерс – 51 (22+29), Стэмкос Тампа-Бэй – 51 (17+34), Ворачек Филадельфия – 51 (8+43)…

ОВЕЧКИН Вашингтон – 45 (27+18), ТАРАСЕНКО Сент-Луис – 42 (18+24), МАЛКИН Питтсбург – 42 (17+25), КУЗНЕЦОВ Вашингтон – 39 (12+27), РАДУЛОВ Даллас – 38 (16+22), НАМЕСТНИКОВТампа-Бэй – 35 (15+20), ПАНАРИН Коламбус – 35 (10+25), БУЧНЕВИЧ Рейнджерс – 26 (11+15), СЕРГАЧЕВ Тампа-Бэй – 26 (8+18).