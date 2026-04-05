Их осталось восемь! Самый подробный разбор второго раунда Кубка Гагарина
Короли на точке, силовые ветераны и грозные грубияны — рассмотрели всех претендентов.
СКА с Ларионовым ещё способен выстрелить? Привели аргументы за и против
В минус Профессору можно отнести конфликтность и отсутствие гибкости.
«Салават Юлаев» уже прыгнул выше головы. Есть ли у него шансы против «Локомотива»?
Преимущество команды Виктора Козлова в умении подстраиваться под соперника и бить в уязвимые места.
Состав всё сильнее — результаты кошмар. Почему «Автомобилист» снова провалился
Вероятно, кредит доверия к Николаю Заварухину исчерпан.
Настоящий плей-офф КХЛ стартует со второго раунда. Разобрали шансы в трёх парах
«Торпедо» покусает «Металлург», «Ак Барс» подсветит истинный уровень минчан, ЦСКА точно недооценили.
Убрать русского с вершины. Кто отберёт рекорд у Александра Овечкина?
Выдающийся американец и группа теневых преследователей.
«Спартак» всё-таки вылетел. Как оценить сезон «красно-белых»: провал или успех?
Несмотря на скандалы и игровые проблемы, у команды большой потенциал.
Овечкину рано уезжать из НХЛ. Есть возможность побить ещё шесть рекордов
Александр Михайлович способен и дальше переписывать историю.
Вместо «Динамо» — погоня за вторым Кубком Стэнли. Разобрали, как Ови проскочить в плей-офф
В играх навылет с «Вашингтоном» встречаться никто не захочет.
Сразу три команды во втором раунде Кубка Гагарина. Судьбоносный день в плей-офф КХЛ
Игорь Никитин стал самым побеждающим тренером в истории турнира.
«Динамо» само себя сгубило. Провал в плей-офф был неизбежен, а виноватых ищут не там
Козлов не справился, но корень кризиса – в решениях руководства и хаосе наверху.
Долой буквоедство! Одно простое решение повысит зрелищность КХЛ
Почему текущие правила видеопросмотров убивают дух хоккея.
Первый вылет в Кубке Гагарина и судейский скандал в матче «Спартака». Дикий плей-офф КХЛ
Вратаря «Металлурга» удалили за колющий удар.
Не создан для такой работы. Не спешите критиковать Ларионова
Истинный художник должен творить без давления.
Кузнецов тащит «Салават», в «Ак Барсе» — неожиданные герои. Яркий старт плей-офф КХЛ
Розыгрыш Кубка Гагарина – 2026 не оставляет никого равнодушным.
