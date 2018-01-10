То, что «Автомобилист» стал в этом сезоне одним из лидеров Востока – своеобразный сюрприз для хоккейных специалистов. Но только не для главного тренера Владимира Крикунова, который еще летом смело заявил, что нацелился со своей командой на медали.

На днях уральцы гостили в Москве у ЦСКА. И маститые армейцы едва ноги унесли от боевых гостей (4:3), уступив при этом сопернику по броскам. А казус был еще и в том, что в этом матче за «Автомобилист» не сыграл ни первый вратарь, ни целый ряд игроков основы.

– Коваржа мы вообще на этот матч не переодевали, он отдыхал. Хотя был полностью готов, – спокойно ответил мне Крикунов еще на пресс-конференции. – Да и не только Якуб эту встречу пропустил. Мы против ЦСКА молодым ребятам дали поиграть. Берегли опытных игроков? Нет, просто они в последних встречах сыграли неудачно. Вот и присели на лавку.

«КАЗАНЬ ПОКА НЕ ИГРАЕТ В ПОЛНУЮ СИЛУ»

…После пресс-конференции я вновь подошел к Владимиру Васильевичу, которого хорошо знаю еще со времен работы в чемпионском «Динамо»-2005 и сборной России. Хотелось напомнить ему об обещанных медалей. А также обсудить некоторые острые проблемы в КХЛ.

– Ну до медалей-то нам еще очень далеко, – сразу осадил меня Крикунов. – Но в принципе, то, что задумывали, получилось. Состав подобрали неплохой. Ребята нормальные, стараются. Конечно, далеко не все идеально. Но главное – есть с кем и над чем работать.

– Чем вы объясните, что силы клубов на Востоке так резко подравнялись? Ведь не только ваш «Автомобилист», но и «Нефтехимик» теснит сейчас более привычных лидеров.

– Лично меня успех нижнекамцев как раз не удивляет. Я же прекрасно знаю эту команду и многих молодых ребят туда сам приглашал. Порядина со Ступино. Хайруллина из Кирово-Чепецка… Местную молодежь в основную команду подтянули. Вот они сейчас и дают результат. Ну и плюс Назаров – молодец. Не дает им там расслабляться, в тонусе держит. Видно, что ребята с полной самоотдачей в каждом матче пашут. Ударное звено неплохое. Поэтому и в целом команда нормально играет.

– Неужели этого достаточно, чтобы превзойти прошлых лидеров?

– Главные битвы еще впереди. Вот, к примеру, у «Ак Барса» очень приличный состав. И я вижу, что казанцы в полную силу пока просто не играют. Они еще будут серьезно готовиться и покажут себя в плей-офф. В Кубке Гагарина это будет очень опасный соперник для любого клуба.

«ПЕРВОЕ МЕСТО… А ЕСЛИ НА «АМУР» ПОПАДЕШЬ?!»

– Кстати, как вам олимпийская пауза в целый месяц, в которой команды потеряют игровую практику?

– Никаких проблем тут не вижу. Плодотворно поработаем, как это всегда делаем в перерывах. А практику тоже не потеряем – у нас будет турнир в Екатеринбурге. Плюс два матча в регулярке – уже после паузы. К плей-офф как раз наберем форму.

– Для «Автомобилиста» важно занять первое место на Востоке?

– Большой вопрос – а нужно ли оно? Надо ли на последнюю команду в восьмерке выходить? Они же там за плей-офф бьются, все на подъеме. А попадешь еще, к примеру, на «Амур» и будешь туда летать… Это для первого раунда не очень хорошо.

– Вас не раздражает правило КХЛ, по которому победитель дивизиона занимает минимум второе место в конференции? Вот, к примеру, сейчас «Авангард» отстает от «Автомобилиста» на семь очков. Но в таблице Востока омичи вас опережают. Несправедливо!

– Раз есть такие правила – пусть. Главное, чтобы их соблюдали и не меняли постоянно. Есть жесткий закон, все работают по нему спокойно. Тогда меня все устраивает.

– А как вы относитесь к тотальному лидерству СКА и ЦСКА? Ведь уже есть мнение, что против этих команд нет смысла напрягаться – все равно проиграешь. Разделяете его?

– Тут от турнирной ситуации многое зависит. От того, как ты идешь и какие задачи ставишь. Вот в прошлом году я в Санкт-Петербурге специально против СКА всех запасных поставил. Но они нормально сыграли.

– Более того, одержали сенсационную победу! А вы лидеров тогда специально берегли?

– Да. У меня дальше были тяжелые матчи, где очки взять было более реально. И я дал игрокам передышку перед ними. Против СКА вышли свеженькие ребята. Армейцы посмотрели – состава против них никакого нет. Вот и не настроились на нас. А потом по ходу матча уже тяжело добавлять. Да и наш вратарь Устинский тогда сыграл блестяще.

– То есть ваш невольный психологический маневр полностью оправдался.

– Можно и так сказать. В какой-то степени.

– Вы и в этом году СКА победить уже успели.

– Тогда мы дома уже играли. И состав был нормальный, выиграли по делу.

«МЫ В ТУРИНЕ КАНАДЦЕВ ОБЫГРЫВАЛИ»

– Последний вопрос – про грядущую Олимпиаду. Трудно там нашим будет без флага и вообще из-за всей нервотрепки последних месяцев.

– Ну состав-то будет заранее уже определен. Это главное.

– МОК вынесет свой вердикт только в конце января. Отдельно по каждому игроку. Поэтому ФХР сейчас отправила на рассмотрение список из 80 с лишним кандидатов.

– Вот и пусть все 80 готовятся. Их же вызывают на сборы. И время на подготовку хотя бы есть! Я свою Олимпиаду в Турине помню. У меня некоторые ребята вообще вечером прилетали. Утром одна раскатка, и сразу матч. И ничего, канадцев обыграли. В полуфинале вот потом неважно получилось.

– Без флага и гимна играть можно?

– Ну а что делать, раз такая ситуация? Ведь по сути, все равно все знают, что это будет наша команда. И болельщики, и специалисты. Никого ведь этими запретами не обманешь. Надеюсь, что и форма будет подходящая. Красная вроде…