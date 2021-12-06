Порье против Оливейры. Бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Где смотреть

Ударная техника против грэпплинга, что может быть лучше? Великолепный боксер Дастин Порье, обладающий хорошими навыками борьбы, против действующего чемпиона и топового мастера болевых и удушающих приемов Чарльза Оливейры.
ЧТО ЖДАТЬ И НА КОГО СТАВИТЬ
Есть большая вероятность, что Оливейра попрощается с титулом, а новым чемпионом станет Порье. Дастин откровенно лучше в стойке и не хуже в партере. Вспомните, как он поймал в гильотину Хабиба Нурмагомедова. Порье великолепно защищается от борьбы, а Оливейра совсем не славится тейкдауном, как и любой базовый грэпплер. Нас ожидает очень захватывающее противостояние двух представителей разных стилей ведения боя, двух топовых бойцов ММА, которые являются настоящими универсалами.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЕДИНОК
UFC 269 стартует с прелимов, которые начнутся в два часа ночи по московскому времени. Поединки основного карда начнутся в пять часов утра по московскому времени. Бой Оливейры и Порье будет транслироваться ближе к восьми утра по Москве.
Прямой эфир главного боя и всего турнира будет доступен на UFC Fight Pass.
Прямую трансляцию турнира UFC 269 можно увидеть на телеканале UFC TV, на сервисах Wink и more.tv по платной подписке.
ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Украина - Setanta Sports
Молдова - Setanta Sports
Грузия - AdjaraSport
Беларусь - VOKA.TV
Узбекистан - Metrotelecom
Армения - Setanta Sports
Казахстан - TV-com.kz и