Шлеменко против Исмаилова – одно из главных событий отечественного ММА

RCC организует действительно яркое событие. Нас ожидает противостояние борца и ударника, которое не может не привлечь внимание болельщиков. Магомед Исмаилов переживает не самые лучшие моменты своей карьеры, а Александр Шлеменко находится на подъеме и планирует продолжить карьеру в UFC. Этот бой может обеспечить ему путевку в лучший промоушен мира.

ОЖИДАНИЯ ОТ БОЯ

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко – явный фаворит. Он гораздо опытнее, а его оппозиция выглядит гораздо весомее. Александра сложно удивить борьбой, он много раз дрался с опытными борцами и часто их побеждал. Его кардио находится на очень хорошем уровне. Все любят говорить, что Шлеменко – чистый ударник, но это не совсем так. Александр владеет базовыми приемами борьбы в партере и может удивить: достаточно вспомнить его второй поединок с Вячеславом Василевским, которого он задушил.

Шлеменко будет нацелен на нокаут, но может показать себя и в борьбе. Ему нужно пережить стартовый натиск Исмаилова, а потом начать методично его разбивать.

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Основная проблема Магомеда Исмаилова – его кардио. Очень маловероятно, что он исправит проблему к лету. Мага, разумеется, будет много бороться, но его грэпплинг не на высоком уровне. Скорее всего, он не сможет засамбить Шлеменко.

ПРОГНОЗ

Бой не дойдет до судейского решения. Шлеменко выдержит стартовый натиск Исмаилова и начнет делать свою работу. Есть большая вероятность, что Александр завершит поединок нокаутом.

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Александр Шлеменко победил в последнем бою Артура Гусейнова единогласным решением судей. На его счету шестьдесят одна победа и тринадцать поражений. Магомед Исмаилов в последнем поединке уступил Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде. В его активе семнадцать побед при трех поражениях.