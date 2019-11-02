Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность

«В РОССИИ НРАВИТСЯ ВСЕ»

– Почему для подготовки к своему поединку вы выбрали Россию?

– Я познакомился с владельцем этого зала Гором Азизяном в Таиланде. Он рассказал, что в России очень много хороших борцов и предложил мне подготовиться к следующему бою именно в вашей стране. Целью было подтянуть борьбу и провести качественные спарринги.

– Как часто приезжаете в нашу страну?

– Это первый раз, когда я посетил Россию.

– Назовите имена российских бойцов, которые наиболее популярны в вашей стране?

– Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Никита Крылов. Пожалуй, все.

– Как вам Россия? Что вас удивило, что понравилось или не понравилось?

– Мне понравилось все. Очень вкусная еда, хорошие люди, доброжелательные болельщики, прекрасные тренеры, чудесные девушки. И все отлично ко мне относятся.

– А местная погода не стала неприятным сюрпризом? Сентябрь выдался достаточно холодным.

– Я умею достаточно быстро адаптироваться ко всему. Я не был готов к тому, что будет настолько холодно как сейчас, но все нормально. Мне нравится и такая погода. Я слышал, что будет еще холоднее, но пока все хорошо.

– Многие известные бойцы и актеры получили российское гражданство: Джефф Монсон, Рой Джонс, Стивен Сигал, Кари-Хироюки Тагава. А вы о российском паспорте не задумывались?

– Да, я у меня были мысли на этот счет. Если будет возможность, российский паспорт мне бы пригодился для дальнейших визитов России, чтобы я мог проводить здесь больше времени и подтягивать свои навыки в борьбе. Мне понравилось готовиться к боям здесь, меня устраивает еда и погода, и особенно местные девушки. Одни плюсы.

«ДВА БОЯ ДО ТИТУЛА»

– У вас длинная серия из победных результатов. Она вам придает уверенности или давит ответственностью?

– Конечно, это добавляет уверенности. Я готов больше тренироваться и работать как стойке, так и в партере, чтобы совершенствоваться и быть лучше, чтобы она не заканчивалась.

– Три боя в UFC заняли в сумме менее трех минут. Вы хотя бы почувствовали уровень организации?

– Уровень UFC очень высокий. Я уже понял, что это нечто совершенно иное. Я сумел победить очень сильных соперников благодаря своему нокаутирующему удару. Соперникам трудно справится с моей ударной техникой, именно поэтому пока все бои завершались досрочно. В других промоушенах тоже были крепкие ребята, а последние победы я благодаря своей мощи.

– Как победа в UFC (Халил Рунтри, Джастин Ледет, Миша Циркунов) является для вас наиболее значимой?

– Самой значимой была победа над Мишей Циркуновым. Во-первых, потому что соперник специализировался на борьбе. Во-вторых, эта победа подняла меня в рейтинге, что делает мой следующий бой еще более важным.

– На сайте Sherdog вы стоите кандидатом на включение в топ-10. На первом месте идет Джон Джонс. На ваш взгляд, насколько вы близки к поединку с ним?

– Я считаю, что мне нужно победить еще двух соперников. Первым должен стать Кори Андерсон, с которым у меня уже назначен бой, потом надо провести еще один поединок, чтобы получить титульный бой. Так что мне нужно выиграть два боя.

«ФЕДОР ПИСАЛ ИСТОРИЮ ММА»

– Как вам последний бой Джонса с Тиаго Сантосом? Победил Джон или ваш земляк? И сдал ли Джонс как боец?

– Победил Джон Джонс. Я лично присутствовал на этом вечере. Джонс провел поединок, избегая риска. Решил обойтись малой кровью, сдерживал удар. Действовал осторожно и аккуратно. Но победа за ним.

– Какое у вас отношение к Федору Емельяненко и интересен ли вам его поединок с Куинтоном Джексоном в конце этого год?

– Это совершенно выдающийся боец, который писал историю ММА. Он уже необъемлемая часть истории. Считаю, что нас ждет очень интересный бой, и я жду победы Федора Емельяненко.

– Будете смотреть?

– Обязательно.

– В России, как и в Бразилии много бойцов ММА, но у России почему-то такого количества хороших футболистов? Почему?

– У нас Бразилии все рождаются с любовью к футболу. Все играю в него на улице. Футбол у нас в крови. В России спортсмены куда больше приспособлены е единоборствам, чем к футболу.