Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив Сэндхагена

«Дзюба — не лучший в истории, но его надо вернуть в сборную». Кирьяков — о подвигах форварда «Зенита»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением о бомбардирском рекорде Артема Дзюбы, который в матче против «Динамо» забил 144-й гол в чемпионатах страны.