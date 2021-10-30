Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив Сэндхагена

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян был сильнее американца Кори Сэндхагена в рамках боя, состоявшегося на UFC 267.
По единогласному решению судей россиянин победил представителя США со счетом 4:1.
Таким образом, Ян стал временным чемпионом организации в легчайшем весе.
Для обоих бойцов данный поединок стал 18-м в ММА. Ян одержал 16-ю победу, а Сэндхаген потерпел четвертое поражение.
Напомним, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг по медицинским показаниям вынужден был отказаться от боя с Яном.