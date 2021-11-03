Майкл Чендлер: Махачев точно сразится за пояс UFC

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер уверен, что у российского представителя ММА Ислама Махачева прекрасные перспективы в UFC после победы над новозеландцем Дэном Хукером.

«Он очень впечатлил своим финишем. То, как он разобрался с Дэном Хукером в первом раунде кимурой, было очень мощно и впечатляюще. Он одолел бойца из топ-10 дивизиона, что придает веса его победе. Посмотрим, что будет. Он когда-нибудь точно сразится за пояс, но я не знаю, в следующем ли бою это произойдёт. Поэтому давайте сначала посмотрим, что будет в эти выходные в моём поединке против Джастина Гэтжи», - приводит слова Чендлера «Чемпионат».

Добавим, что после победы на UFC 267 Махачев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в категории легкого веса. Чендлер занимает в нем пятое место, а Гэтжи - второе. Чемпионом UFC в легком весе является Чарльз Оливейра.