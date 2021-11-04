«Это будет досрочная победа Камару». Мурад Рамазанов о реванше Усмана и Ковингтона

Боец ONE FC Мурад Рамазанов делится с «Советским спортом» прогнозом на реванш Камару Усмана и Колби Ковингтона, который пройдет 7 ноября в рамках UFC 268.
– Мое мнение. Думаю, что Колби Ковингтон задаст темп с первых секунд боя. В этом поединке — он будет комбинировать ударную технику и борьбу. Удар-проход. С его стороны — борьбы будет больше. А вот Усман, я считаю, что будет держать его на дистанции, работать джебами. Сам в борьбу он не полезет, а будет работать в защитной манере. Думаю, что второй бой повторит сценарий их первого поединка. Склоняюсь к тому, что это будет досрочная победа Камару в поздних раундах, четвертый или пятый, возможно, что он победит судейским решением. Хотя, если бой дойдет до решения, то Колби может и победить. Но больше склоняюсь, что победу одержит Усман. Семьдесят на тридцать, что Камару Усман его финиширует.