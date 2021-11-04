«Это будет досрочная победа Камару». Мурад Рамазанов о реванше Усмана и Ковингтона

Он уважать себя заставил… Как «Локомотив» не испугался и увез из Стамбула ничью

В выездном матче 4-готура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем» железнодорожники отыгрались и даже могли вырвать победу, но в итоге взяли одно очко (1:1), которое мало что дает.