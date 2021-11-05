«Шансы примерно равны». Милана Дудиева о главном женском реванше осени

Российский боец ММА Милана Дудиева поделилась ожиданиями от предстоящего поединка между Вейли Жанг и Роуз Намаюнас.

- Вейли Жанг побрилась налысо, она стала более злой, психанула, считает, что новая прическа поможет ей победить Роуз Намаюнас. Пятьдесят на пятьдесят – это мой прогноз на поединок. Обе спортсменки очень хороши. Намаюнас очень волевая, но и Жанг не меньше, она прет, очень упорная и с большим характером, страха у нее нет. Может пропустить и ударить.

Источник фото: Instagram Weili Zhang

Жанг выхватила от Роуз в первом бою, но сейчас она собралась. Вейли не ожидала, что пропустит такой удар, а сейчас она накалилась и готова ко всему. Шансы равны. Китаянка, после поражения, прошла очень серьезную школу — это видно по ее прическе. Она очень злая, как будто ее пытали и она хочет съесть Намаюнас. Роуз же добавила в физике, скорости, набрала массу. Я c очень большим нетерпением ожидаю этот поединок.