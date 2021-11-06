Гэджи - о бое против Чэндлера: Мне нужно будет провести идеальных 15 минут в клетке

Боец UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Майклом Чэндлером, который состоится в рамках турнира UFC 268 в Нью-Йорке.

«Мне нужно будет провести идеальных 15 минут в клетке. И я знаю, когда эти 15 минут начнутся. Когда он пройдет мне в ноги? Думаю, он сразу начнет бороться. Где-то после второго моего лоукика пойдет в проход», - приводит слова Гэтжи «СЭ».

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 268. В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.