Гэтжи победил Чендлера на турнире UFC 268

Американский боец смешанного стиля Джастин Гейджи победил своего соотечественника Майкла Чендлера на турнире UFC 268 в Нью-Йорке. .

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гейджи единогласным решением судей - 29-28, 29-28, 30-27.

Отметим, что для Гейджи это был первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года. Теперь на его счету 23 победы и три поражения. Чендлер проиграл седьмой поединок из 29.

Напомним, что в главном бою турнира Камару Усман проведет защиту титула в полусреднем весе против Колби Ковингтона.