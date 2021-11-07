Тони Фергюсон прокомментировал бой Гэтжи с Чендлером

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон отреагировал на поединок американцев Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера на турнире UFC 268.

«Майкл Чендлер, Джастин Гэтжи, хороший бой!», - написал Фергюсон в своем твиттере.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гейджи единогласным решением судей - 29-28, 29-28, 30-27.

Отметим, что для Гейджи это был первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года. Теперь на его счету 23 победы и три поражения. Чендлер проиграл седьмой поединок из 29.

Напомним, что в главном бою турнира Камару Усман проведет защиту титула в полусреднем весе против Колби Ковингтона.