Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом UFC

В Лас-Вегасе прошел вечер бокса, главным событием которого стал чемпионский бой за пояса WBC, WBA, WBO и IBF в суперсреднем весе Сауль Альварес - Калеб Плант.

Бой завершился в 11-м раунде: сперва Плант побывал нокдауне, а несколькими мгновениями спустя американец оказался на канвасе. Таким образом, Альварес отобрал у Планта пояс IBF и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее Джастина Гэтжи победил Майкла Чендлера на турнире. Бой продлился все три раунда и завершился победой Гейджи единогласным решением судей - 29-28, 29-28, 30-27.

Отметим, что для Гейджи это был первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года. Теперь на его счету 23 победы и три поражения. Чендлер проиграл седьмой поединок из 29.