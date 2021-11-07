Намаюнас защитила титул чемпионки UFC, победив Жанг

В со-главном поединке на турнире UFC 268 сошлись обладательница пояс в минимальном весе Роуз Намаюнас и Вейли Жанг. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Намаюнас раздельным решением судей - 47-48, 48-47, 49-46.

Отметим, что для Намаюнас это была первая защита титула после того, как американка отобрала его у китаянки в апреле этого года.

Теперь на счету Намаюнас 11 победы при четырех поражениях. Жанг проиграла 3-й поединок из 24.

Напомним, в главном бою турнира Камару Усман проведет защиту титула в полусреднем весе против Колби Ковингтона.