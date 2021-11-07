Джон Джонс отреагировал на бой Гэтжи - Чендлер

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на поединок американцев Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера на турнире UFC 268.

«Реванш, пожалуйста. Мне нужно увидеть пятираундовый бой Майкла Чендлера с Джастином Гэтжи», - написал Джонс в своем твиттере.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гейджи единогласным решением судей - 29-28, 29-28, 30-27. Отметим, что для Гейджи это был первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года.

Теперь на его счету 23 победы и три поражения. Чендлер проиграл седьмой поединок из 29. Напомним, что в главном бою турнира Камару Усман проведет защиту титула в полусреднем весе против Колби Ковингтона.