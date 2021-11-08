Чендлер вызвал на бой Макгрегора, ирландец озвучил свой ответ

Пятый номер в рейтинге UFC, боец, выступающий в легком весе, Майкл Чендлер вызвал на бой бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«2022», - написал Чендлер в своем Instagram, разместив фотоколлаж с изображением потенциальной дуэли с Макгрегором.

Реакция ирландца не заставила себя долго ждать.

«Я определенно согласен в какой-то момент. Отличный бой прошлой ночью, Майк, поздравляю!» - написал Макгрегор.

Отметим, что на прошедшем турнире UFC Чендлер встречался с американцем Гейджи, для которого это был первый бой после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года. Теперь на его счету 23 победы и три поражения. Чендлер проиграл седьмой поединок из 29.

Конор не проводил боев после второго поражения от Дастина Порье, после которого он получил травму ноги.