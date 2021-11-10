Жозе Альдо: Хабиб Нурмагомедов слишком много говорит. Ему нечего делать и он ищет внимания

Боец UFC Жозе Альдо отреагировал на критику бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова. Ранее россиянин заявил, что Альдо не стоит слишком расхваливать после победы над Педро Муньосом.

«Иногда Хабиб слишком много говорит. Ему нечего делать после завершения карьеры и он ищет внимания. Он говорит, что я не смогу снова достичь пика, но посмотрите на 42-летнего Гловейра Тейшейру, который стал чемпионом в полутяжёлом весе, полностью доминируя над Блаховичем», - приводит слова Альдо MMA Fighting.

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.