Шлеменко не верит, что Тимоти Джонсон «сдал» поединок против Федора Емельяненко

Российский боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на высказывания Сергея Харитонова о том, что Тимоти Джонсон поддался Федору Емельяненко.

«Мне не показалось, что Джонсон поддался Емельяненко, чушь какая-то. Зачем это Тимоти? Я вообще серьезно не воспринимаю последнее время то, что говорит Харитонов. Как и многие. Сергей очень много лишнего говорит. Да мало того, что говорит, так и не делает ничего. Чего его воспринимать серьезно? Пусть сначала научится делать то, о чем он говорит. Только потом все начнут его воспринимать серьезно.

Харитонов выступает с Федором в одном весе. Ну вот, может они и подерутся, он и поддастся», - приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

Напомним, Емельяненко одолел Джонсона в бою в рамках турнира Bellator 269 в Москве, отправив американца в нокаут уже на второй минуте первого раунда. Впечатленный победой россиянина знаменитый боксер Рой Джонс предложил ему провести выставочный поединок по правилам бокса.