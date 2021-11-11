Усман Нурмагомедов был задержан полицией в аэропорту «Шереметьево»

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродным братом которого является экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, был задержан в Москве.

Как сообщает RT, ссылаясь на Telegram-канал Baza, сегодня 23-летний спортсмен должен был прибыть в столицу России на самолете из Махачкалы вместе со своим товарищем Камалом Идрисовым. На въезде в аэропорт их автомобиль наехал на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После того, как бойцы приземлились в аэропорту «Шереметьево», их задержали полицейские.

Напомним, что в своей карьере Нурмагомедов принял участие в 14 поединках, в которых он не потерпел ни одного поражения. Восемь боев завершились нокаутом. 23 октября этого года россиянин победил представителя Финляндии Патрика Пиеттилу удушающим приемом в рамках турнира Bellator 269.