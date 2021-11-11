«Закидали уже смсками, нормально все». Усман Нурмагомедов – о своем задержании

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов отреагировал на появившуюся новость о том, что сегодня, 11 ноября, он был задержан полицией в аэропорту «Шереметьево».

Ранее стало известно, что 23-летний спортсмен вместе со своим товарищем Камалом Идрисовым на автомобиле наехал на сотрудника полиции, стоявшего на КПП в каспийском аэропорту. После того, как бойцы приземлились в столице России, их задержали полицейские.

– Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально все, – написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Напомним, что в своей карьере россиянин принял участие в 14 поединках, в которых он не потерпел ни одного поражения. 23 октября этого года Усман победил представителя Финляндии Патрика Пиеттилу удушающим приемом в рамках турнира Bellator 269.