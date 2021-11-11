Юрист Князев: Скорее всего, Усмана Нурмагомедова не пустят в США при наличии условной судимости

Юрист Андрей Князев рассказал о том, возникнут ли проблемы с въездом в США у российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова после его задержания в Москве.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, 23-летний спортсмен был задержан в аэропорту «Шереметьево». Отмечается, что россиянину вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции, стоявшего на КПП в аэропорту Каспийска.

– Препятствования для выезда из России с условным сроком никаких не будет, если человек будет вовремя отмечаться. А вот для въезда в США у него однозначно возникнут как минимум вопросы, а скорее всего, не пустят при наличии условной судимости. В Америке очень строго с этим. Тем более это сейчас везде звучит, скрыть это нельзя. А если написать это в анкете на визу – сразу отказ, – цитирует юриста «Чемпионат».

Добавим, что в последний раз Нурмагомедов выходил в октагон 23 октября этого года – тогда он победил представителя Финляндии Патрика Пиеттилу удушающим приемом в рамках турнира Bellator 269. Всего в своей карьере Усман одержал 14 побед в 14 поединках.