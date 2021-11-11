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«В нашей стране все равны перед законом». Милонов высказался о возможном наказании брата Хабиба

Усман Нурмагомедов подозревается в том, что он сбил на машине сотрудника полиции.
11 ноября 2021 19:34
автор: Максим Скороходов

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов уверен, что Усмана Нурмагомедова ждет лишение свободы за то, что он наехал на сотрудника полиции.

«Лучше вообще никого нигде не сбивать. Конечно, если он действительно сбил полицейского, его однозначно посадят в тюрьму. Без разницы, кто ты, депутат Государственной думы или боец ММА, если нарушаешь закон, то ты должен сидеть в тюрьме. В нашей стране все равны перед законом. Не думаю, что на семью Хабиба Нурмагомедова кто-то давил просто так. Нужно разобраться в ситуации. Если Усмана действительно задержала полиция, то пускай нанимает адвоката и доказывает свою невиновность», - приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что сам Усман опровергает свое задержание, выложив в инстаграм фото из тренировочного зала.

Напомним, что в своей карьере россиянин принял участие в 14 поединках, в которых он не потерпел ни одного поражения. 23 октября этого года Усман победил представителя Финляндии Патрика Пиеттилу удушающим приемом в рамках турнира Bellator 269.

источник: «Спорт-Экспресс»
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