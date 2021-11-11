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В отношении Усмана Нурмагомедова было заведено уголовное дело

11 ноября двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту «Шереметьево».
11 ноября 2021 20:26
автор: Владислав Корегин

Следственный комитет Российской федерации завел уголовное дело в отношении российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу дагестанского следственного управления СК РФ.

Отметим, что сегодня 23-летний спортсмен был задержан в аэропорту «Шереметьево» вместе с еще одним бойцом Камалом Идрисовым. Отмечается, что россиянину вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции, стоявшего на КПП в аэропорту Каспийска.

– Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», – говорится в сообщении.

Напомним, что в своей карьере Нурмагомедов принял участие в 14 поединках, в которых он не потерпел ни одного поражения. 23 октября этого года россиянин победил представителя Финляндии Патрика Пиеттилу удушающим приемом в рамках турнира Bellator 269.

источник: ТАСС
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