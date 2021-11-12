Конор Макгрегор: Мне нравится стиль Яна, но я бы разорвал его

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор поделился мнением по поводу выступлений россиянина Петра Яна, недавно ставшего временным чемпионом промоушена в легчайшем весе.

Напомним, что 28-летний спортсмен победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267, который прошел 30 октября в Абу-Даби.

– В UFC нет бойца, кто мог бы даже близко подобраться к уровню моего бокса. С точки зрения боксерской составляющей, я разобрал абсолютно всех. Ян? Он тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы разорвал, – написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Добавим, что в своей карьере Ян принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.