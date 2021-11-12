Дмитрий Губерниев: «Безусловно, инцидент с Нурмагомедовым отразится на его карьере»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о задержании полицией двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова - Усмана за наезд на сотрудника правоохранительных органов.

«Соответствующие органы разберутся. Я думаю, что это, безусловно, может отразиться на его карьере. Если человек совершил правонарушение, он должен нести за это наказание.

Грозит ли ему реальный срок за содеянное? Я не юрист, есть закон Российской Федерации, смотрите там. Это насилие в отношении сотрудника органов власти, по-моему, это статья. Правонарушение серьезное. Но решает суд», - приводит слова Губерниева «Все про спорт».

Напомним, вчера Усман на своем автомобиле совершил наезд на сотрудника полиции в Каспийске. Спортсмен смог улететь в Москву, однако в аэропорту столицы был задержан и помещен в отделение. По словам юристов, Нурмагомедову может грозить лишение свободы на длительный срок.