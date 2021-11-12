«Ставлю на то, что ты просто не придешь». Ян готов провести поединок с Макгрегором

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян высказал свое мнение по поводу слов экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора в свой адрес.

Напомним, что ранее 33-летний ирландец сообщил, что в данный момент никто из действующих бойцов UFC не может сравниться с ним по уровню боксерских навыков. Он заявил, что «разорвал бы» Яна.

– Конор, все мы знаем, что ты любишь поговорить. Однако давай перейдем сразу к делу, если ты действительно хочешь провести поединок со мной. Мне не важно, в какой весовой категории и по каким правилам – бокса или ММА. Ставлю на то, что ты просто не придешь, – написал Ян на своей странице в Twitter.

Добавим, что 30 октября в Абу-Даби 28-летний россиянин победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267. В своей карьере Ян принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.