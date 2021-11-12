Нурмагомедов считает, что Махачев заслуживает титульного боя больше, чем Гэтжи

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал американского бойца Джастина Гэтжи не распространяться о проведении титульного боя в легком весе, считая, что Ислам Махачев больше этого достоин.

«Джастин, в последних восьми боях тебя нокаутировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. У Ислама серия из девяти побед, три из них в 2021 году, и все они досрочные. Просто заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульный бой, а ты нет», - приводит слова Хабиба ESPN MMA.

Напомним, в активе Гэтжи 23 боя и три поражения, Махачев выигрывал 21 поединок и лишь однажды ушел побежденным.

Отметим, что перед схваткой со своим соотечественником Майклом Чендлером Джастин заявил, что в случае победы нокаутом он гарантирует себе титульный бой, однако в итоге Гэтжи победил единогласным решением судей.

Одно из своих поражений американец потерпел от Нурмагомедова, после чего Хабиб заявил о завершении спортивной карьеры.