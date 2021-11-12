Президент AMC Fight Nights прокомментировал инцидент с участием Усмана Нурмагомедова

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что не видит ничего экстраординарного в инциденте с наездом на сотрудника полиции двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова - Усмана.

«Молодые люди, им свойственно попадать в разного рода неприятности, это было, есть и будет, будь это Усман Нурмагомедов там или кто-то еще. Соглашусь, что высокая медийность накладывает на человека определенные обязательства. То, что допустимо другим, не должен допускать Усман. Но я думаю, и без меня Усману это скажут, и сам он это просто понимает.

Как я понял, жертв нет, это дает возможность думать, что ситуация поправима. Всегда можно сесть, еще раз поговорить. Нужно будет применить закон - применят закон в отношении Усмана.

Я знаю эту семью, это не те люди, которые будут избегать ответственности там, где ее нужно понести. Но сейчас закапывать Усмана, как и любого другого пацана, который оказался бы на его месте, нельзя», - приводит слова Гаджиева «Все про спорт».

Напомним, вчера Усман на своем автомобиле совершил наезд на сотрудника полиции в Каспийске. Спортсмен смог улететь в Москву, однако в аэропорту столицы был задержан и помещен в отделение. По словам юристов, Нурмагомедову может грозить лишение свободы на длительный срок.