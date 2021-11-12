Виталий Минаков: Макгрегор в сравнении с Яном находится в позиции аутсайдера

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков поделился мнением о возможном поединке между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Петром Яном.

Напомним, что ранее 33-летний ирландец сообщил, что в данный момент никто из действующих бойцов UFC не может сравниться с ним по уровню боксерских навыков. Он заявил, что «разорвал бы» Яна. В свою очередь, Петр предложил перейти и провести поединок.

«Макгрегор сейчас находится в позиции аутсайдера даже не смотря на то, что он сейчас в топе новостей. Петр сейчас на ступень выше Конора На сегодняшний день он всячески пытается вернуть себе пояс в независимости от категории. Неважно как, но он хочет вернуть титул. Без титула его имя тает с каждым днем. Сейчас он переключился с Хабиба на Петра. Ему без разницы, как привлекать к себе внимание», - приводит слова Минакова Sport24.

Добавим, что 30 октября в Абу-Даби 28-летний россиянин победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267. В своей карьере Ян принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.