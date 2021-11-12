Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Фергюсона

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Тони Фергюсона.

«Слушай, ты, жирный ублюдок! В последний раз, когда я видел тебя, ты сбежал в другую страну, как маленькая сучка, чтобы избежать нашего титульного боя. До этого ты симулировал боль в животе, чтобы избежать боя за титул. Заткнись. Оставь мужское дело тем, кто на передовой», - написал в твиттере американский боец.

«За последние три года ты не выиграл ни одного раунда в UFC. Некоторые раунды ты проигрывал 10:8. C 2015 года ты победил только одного бойца из топ-15. Тони, картина здесь ясна. Не буду опускаться и переходить на личности, не собираюсь оскорблять тебя. Это просто факты», - ответил Хабиб.

Нурмагомедов и Фергюсон так и не провели очный бой, поединок срывался пять раз.

Напомним,что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.