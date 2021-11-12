Дмитрий Губерниев: Пусть Макгрегор и Ян в шахматы поиграют или в лапту

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном поединке между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Петром Яном.

Напомним, что ранее 33-летний ирландец сообщил, что в данный момент никто из действующих бойцов UFC не может сравниться с ним по уровню боксерских навыков. Он заявил, что «разорвал бы» Яна. В свою очередь, Петр предложил перейти и провести поединок.

«Мне кажется, что им нужно посоревноваться в чем-нибудь другом: в шашки сыграть, лапту или, например, в футбол. Надо как-то разнообразить это все уже. Вот скоро будет матч на Первенство мира по шахматам, пусть в шахматы поиграют или в Чапаева. Там можно еще массу вариантов найти, например, мужское одиночное катание, прыжковый турнир. Они самобытные бойцы, пусть соревнуются, вызывают друг друга, а я погляжу», - приводит слова Губерниева Sport24.

Добавим, что 30 октября в Абу-Даби 28-летний россиянин победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267. В своей карьере Ян принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.