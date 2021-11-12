«Подтяни свой бокс хотя бы до спортсмена третьего класса». Ян ответил Макгрегору

Обладатель временного пояса в легчайшем весе Петр Ян ответил на слова Макгрегора о том, что у того нет конкурентов в боксерских навыках. Конор заявил, что он «разорвал бы» Яна.

«Конор, не забывай, что поступки говорят громче слов. Начинай готовиться, чтобы подтянуть свой бокс хотя бы до спортсмена третьего класса. Чем дольше это продолжается, тем больше я думаю, что это действительно произойдет».



-Эти двое закончат в боксе?», - добавил Ян, прикрепив фотографию с изображением себя и ирландского бойца.

Добавим, что 30 октября в Абу-Даби 28-летний россиянин победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением в рамках турнира UFC 267. В своей карьере Ян принял участие в 18 поединках, одержал 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел два поражения.