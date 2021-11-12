В Bellator сообщили, что владеют информацией вокруг задержания Усмана Нурмагомедова

Bellator осведомлен о ситуации с российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Усманом Нурмагомедовым.
«Bellator известно о ситуации с участием Усмана Нурмагомедова, промоушен собирает информацию. На данный момент нам нечего добавить», - заявили в организации.
Напомним, вчера Усман на своем автомобиле совершил наезд на сотрудника полиции в Каспийске. Спортсмен смог улететь в Москву, однако в аэропорту столицы был задержан и помещен в отделение. По словам юристов, Нурмагомедову может грозить лишение свободы на длительный срок.
источник: «РИА Новости»