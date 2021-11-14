Уайт ответил на вопрос о том, почему Магомедшарипова исключили из рейтинга UFC

Глава промоушена UFC Дана Уайт ответил, почему российского бойца Забита Магомедшарипова исключили из рейтинга полулегковесов. На его счету 18 побед и одно поражение.

«Есть ли информация о возвращении Забита Магомедшарипова? Я не знаю. Я не знаю, что происходит с этой ситуацией », - передает Уайта «Чемпионат».

Напомним, последний свой поединок в промоушене спортсмен проводил в ноябре 2019 года против Келвина Каттара, когда он решением судей победил американца. На его счету 18 побед и одно поражение в карьере.