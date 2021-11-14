Холлоуэй заработал самый большой гонорар на UFC Vegas 42

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 42. По его результатам лига распределила выплаты традиционных бонусов.

Лучший бой турнира - Макс Холлоуэй против Яира Родригеса. В этом противостоянии американец выиграл, Холлоуэй получил за бой всего 491 тысячу долларов (из которых 210 тысяч долларов за участие в самом сражении и столько же за победу в нем). Его соперник Родригес получил в общей сложности 161 тысячу долларов. За участие боец получил ровно сто тысяч, а за звание «Лучший бой турнира» ему выплатили половину суммы.

По итогам боя судьи приняли единогласное решение отдать победу Холлоуэю - 49-46, 48-47, 48-47.

Отметим, что победа стала для бывшего чемпиона UFC 23-й в карьере при шести поражениях. Родригес потерпел третье поражение в 17 боях.