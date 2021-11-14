«Каким бы не был этот путь, я пойду до конца». Махачев высказался о титульном поединке

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о возможности провести титульный поединок. На счету Ислама 21 победа в 22 поединках в ММА.

«Я уже сказал, что каким бы ни был этот путь, я пойду до конца», - написал Махачев в своем Instagram.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в довольно резком обращении к американцу Джастину Гэйджи подчеркнул, что Махачев заслуживает шанса провести титульный бой. Джастин же сказал, что он заслуживает такого шанса. После этого оба отправили друг другу несколько сообщений.

Добавим, что после победы на UFC 267 над Хукером Махачев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в категории легкого веса. Чендлер занимает в нем пятую строчку, а Гэтжи - второе. Чемпионом UFC в легком весе является Чарльз Оливейра. На счету Махачева 22 поединка в ММА, в которых он 21 раз выигрывал.