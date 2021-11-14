Усман Нурмагомедов проходит по делу о наезде на полицейского в качестве свидетеля

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов будет рассматриваться в качестве свидетеля в деле о наезде на полицейского.

По информации Telegram-канала Mash Gor, следствие не будет применять какие-либо меры пресечения в отношении 23-летнего спортсмена. Отмечается, что в аэропорту Махачкалы пострадавшего сбил Камал Идрисов – друг Усмана, который вместе с ним находился в автомобиле.

Напомним, что 11 ноября Нурмагомедов и Идрисов были задержаны в аэропорту «Шереметьево». Им вменяли наезд на сотрудника полиции, стоявшего на КПП в аэропорту Каспийска. Позднее полицейский был доставлен в больницу с ушибам средней тяжести.